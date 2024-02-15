Франция превратила Армению в инструмент неоколониализма

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В Москве начал работу Международный форум «За свободу народов!».

В организованном партией «Единая Россия», приняли участие более 200 представителей, представляющих 60 политических партий и общественных организаций из примерно 50 стран мира, сообщает АПА.

На форуме обсуждались вопросы борьбы с современным неоколониализмом.

На мероприятии с участием Азербайджана было отмечено, что созыв этого форума не направлен против третьих стран, в том числе, недружественных с Россией стран.

Было отмечено, что данный форум нацелен на развитие взаимовыгодного многостороннего сотрудничества с ответственными политическими силами всех континентов, страдающих от колониализма.

Организаторы считают, что форум позволит сравнить подходы сторон к вопросам глобальной и региональной повестки дня и выработать подходы к решению наиболее сложных вопросов.

Азербайджан на двухдневном форуме представляют первый зампред Милли Меджлиса, председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству, руководитель Рабочей группы по межпарламентским связям Али Гусейнли и глава Рабочей группы по межпарламентским связям с Россией, депутат Низами Сафаров.

Депутаты, участвующие в международном форуме на тему «Борьба с современными практиками неоколониализма», выразили позицию азербайджанской стороны в обсуждениях по этой теме.

Низами Сафаров отметил, что неоколониализм один из самых уродливых признаков и явлений современной эпохи: «В обращении президента Ильхама Алиева к участникам международной конференции, прошедшей в Баку 20 октября прошлого года, было однозначно заявлено, что Азербайджан серьезно обеспокоен проявлениями неоколониализма в XXI веке и солидарен со многими странами мира в борьбе с методами неоколониализма. Это очень негативный процесс.

Проявления неоколониализма в современный период проявляются в таких формах, как вмешательство в дела независимых государств и нарушение суверенных прав. В частности, хочу отметить это на примере Франции. Франция фактически превратила Армению в инструмент неоколониализма. Если бы не было такого влияния, то возможно, последние процессы в регионе пошли бы по другому руслу. В связи с этим президент Азербайджана в церемонии инаугурации еще раз продемонстрировал свою четкую позицию. Если Армения не внесет изменение в свое законодательство, если не займет прагматичную позицию в соответствии с международным правом, то подписание мирного договора может быть отложено. Азербайджан делает для этого все возможное. Единственной правовой платформой для заключения этого договора являются пять общепризнанных принципов международного права. Этот договор может быть заключен только на этих принципах».

В своем выступлении турецкий историк Мехмет Паринчак отметил, что колониальная политика таких стран, как Франция и США, не прекращалась в прошлом веке, также продолжается и сегодня в разных вариантах: «В частности, Франция и США пытаются продолжить политику неоколониализма в Африке. Однако эта политика с треском провалилась. колониальная политика Франции провалилась в Мали, Нигере, Буркина-Фасо и других странах Африки. Их военные базы выводятся из этих стран, экономические связи прекращаются. Их колониальная политика ведется не только в Африке, но и на Южном Кавказе, Ближнем Востоке. Эти страны хотят захватить и раздробить Турцию, Азербайджан, Ирак, Сирию и даже Россию. Однако полная победа Азербайджана во Второй Карабахской войне в действительности показала, что колониальная политика Франции и Америки потерпела поражение. Эта победа создала большую возможность, чтобы в регион были мир и стабильность. Но, несмотря на это, Франция и США не отказались от своей политики по Южному Кавказу. Они хотят использовать Армению против Азербайджана, Турции и России. Примером тому является недавняя напряженность на бывшей линии соприкосновения. Одним словом, мир на Южном Кавказе означает, что Франция и Соединенные Штаты утратили свое влияние в этом регионе».

Представитель Гвинейской Республики Суро Милимуно отметила, что ее страна долго страдала от французского колониализма: «Хотя народ Гвинеи, освобожденный от колониализма в 1958 году, встал на путь демократического развития, экономика, финансы и многие важные области все еще находятся под скрытым контролем Франции. Несмотря на то, что мы освобождены от колониализма, мы не можем избавиться от тисков Франции. Франция держит экономику Гвинеи в тисках».

Представитель Республики Конго Синхрон Ньянга Гакоссо подчеркнул, что Париж разграбил все природные ресурсы, когда его страна находилась под гнетом Франции.

«В то время мы считались центром нашего региона, нас считали столицей Центральноафриканского региона. Хотя нам и удалось избавиться от колониальной политики, Франция все еще грабит нашу страну, крадет у нас все и поэтому у нас экономические трудности, низкие зарплаты. Мы и сейчас боремся с этим, стараясь сохранить то, что у нас есть».