Британский журналист отметил дальновидность и лидерские качества Алиева

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Президент Ильхам Алиев, как Верховный главнокомандующий Вооруженными силами, не только добился успеха во Второй Карабахской войне, но и зарекомендовал себя как очень дальновидный политик и военный лидер. И я думаю, что на этом этапе была необходимость в подтверждении его роли на ближайшие несколько лет. Вдобавок ко всему внеочередные президентские выборы послужили сигналом миру о том, что Азербайджан сохраняет нейтралитет. У него очень хорошие дипломатические отношения и с Западом, и с Россией, и это крайне важно.

Таким мнением поделился британский журналист и эксперт Нил Уотсон.

По его словам, которые приводит «Азертадж», в Азербайджане фактически установилось нечто вроде нового порядка, которого не было с тех пор, как страна восстановила свою независимость в 1991 году.

«Президентские выборы прошли на глазах у всего мира и впервые на всей территории Азербайджана. Азербайджан восстановил контроль над всеми своими территориями еще в 2020 году. Но только с конца прошлого года он фактически восстановил полный контроль над самим Карабахом, и остатки армянского образования, которое базировалось в Ханкенди, были фактически разгромлены. Выборы стали шансом для всех, кто обладает правом голоса в Азербайджане, независимо от их этнического происхождения, включая, конечно, лиц армянского происхождения. Это очень важно, потому что показывает, что Азербайджан, как и прежде, является чрезвычайно толерантным, инклюзивным местом для проживания. Теперь, когда Азербайджан больше не находится в состоянии войны или так называемого «замороженного» конфликта», хотя, бесспорно, он должен оставаться очень сильным, страна должна смотреть в будущее», – отметил собеседник агентства.

Комментируя президентские и парламентские выборы, которые проходят, можно сказать, одновременно в четырех странах – Азербайджане, России, Иране и США, эксперт назвал данную ситуацию чрезвычайно интересной. «Хотя причины этих выборов разные, в то же время они взаимосвязаны, и я думаю, это не просто случайность. Мы видим мир, который во многих отношениях находится на пороге перемен. Российско-украинская война не завершена, и все больше стран присоединяются либо к России, либо к Украине для реализации различных внешних или внутренних целей. Также это в некоторой степени связано и с ситуацией между Западом и Ираном, который является одним из союзников России. Таким образом, как я уже сказал, все в той или иной форме взаимосвязано. У этих выборов есть одна общая черта – все эти страны стремятся подтвердить своих действующих президентов или свои парламенты», – сказал Н.Уотсон.

Говоря о России, британский журналист констатировал, что Президент Владимир Путин желает подтверждения своей роли на фоне российско-украинского конфликта. «Хотя многие в России согласились бы с его (конфликта – ред.) первоначальными причинами, то есть с аннексией Крыма, сегодня они, конечно, не в восторге от того факта, что война с Украиной так затянулась. В то же время Путин стал причиной серьезного раскола между западными державами. Изначально для всех западных держав было обычным делом и даже модным поддерживать Украину, а не Россию. Но, я думаю, сейчас, когда они видят реальные издержки своей страны, масштабы миграции из Украины, большая часть которой на самом деле происходит не по соображениям безопасности, а по экономическим причинам, все больше и больше государств осознают, что нужно что-то предпринять, чтобы как можно скорее положить конец этому конфликту. Некоторые страны ЕС особенно жалуются на стоимость ведения войны от имени Украины. Таким образом, на мой взгляд, Европа становится все более раздробленной из-за этой ситуации. И Путин, неуклонно продолжая свою политику, фактически доказывает, что он получает все больше и больше поддержки, что большинство россиян объединены вокруг него и всей его политики, невзирая на санкции и проблемы, с которыми сталкиваются из-за российско-украинского конфликта, что они едины, в то время как Европа определенно не едина… И Запад не един в своей украинской политике», – подчеркнул он.

Что касается Ирана, то здесь, по мнению Н.Уотсона, очевидно, совершенно иная ситуация. «Президент [Сейед Ибрахим] Раиси оказался относительно непопулярным в Иране. Но все мы знаем, что иранская политика и иранские процедуры голосования совсем не похожи на те, что применяются где-либо еще в мире. Я думаю, он также надеется на подтверждение своей роли, но на самом деле может случиться так, что к власти придет его предшественник Роухани. Тем не менее Раиси, возможно, поможет тот факт, что под его руководством Ирану удалось заручиться довольно большой поддержкой со стороны определенных кругов на Ближнем Востоке. Таким образом, я думаю, что мы, скорее всего, увидим переизбрание Раиси», – считает эксперт.

«И наконец, ситуация в Соединенных Штатах. Дело в том, что, хотя Джо Байден во многих отношениях доказал свою состоятельность, по-прежнему остается фактом, что он зарекомендовал себя как очень неэффективный президент. Его вполне можно назвать безвольным либералом. И не факт, что именно такой лидер нужен Соединенным Штатам в данный момент. В конфликте между ХАМАС и Израилем он слепо поддерживает одну из сторон. И, конечно, его непонимание ситуации вокруг Карабаха было абсолютно прискорбным. По моему мнению, грядущие выборы будут для него настоящим испытанием на стойкость. У его главного соперника Трампа, как мы знаем, бесконечные проблемы из-за штурма Капитолийского холма. Но также это связано с обвинениями в коррупции и всевозможными негативными аспектами его президентства. Тем не менее, боюсь, что для среднестатистического американского избирателя Трамп во многих отношениях предпочтительнее Байдена. И я думаю, что простой попытки Байдена переизбраться на основании того, что он проявляет сильную позицию в отношении России, Ирана, произраильски настроен, явно будет недостаточно. Таким образом, сложно проанализировать, что будет в США после ноябрьских выборов в этой стране», – отметил британский журналист.