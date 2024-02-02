Авдеевка оказалась крепким орешком для россиян – анализ Александра Коваленко

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По завершению января 2024 года в районе Авдеевки российские войска так и не смогли достигнуть всех тех целей, которые ставились перед ними командованием вначале наступления, 10 октября 2023 года. Более трёх с половиной месяцев группировка численностью около 45 тысяч пытается взломать оборону маленького городка, но безуспешно.

10 октября российское командование ставило пред своими войсками в рамках первой волны наступления следующие задачи: захватить контроль над Авдеевским терриконом; перерезать железную дорогу в северном секторе; захватить село Степовое и выйти на Бердичи; взять под огневой контроль с северо-восточного сектора трассу 0542; в юго-западном секторе выйти через Водяное на села Северное и Тоненькое и захватить их; установить с юго-запада огневой контроль над 0542.

Всё это входило в планы первой фазы наступления, ответственность за выполнение которой была возложена на подразделения 1 АК, так называемой “ДНР”, а также 20-й и 150-й МСД. Как известно, первая волна наступления захлебнулась, и с этого момента начались бесконечные попытки выполнить поставленные задачи.

По состоянию на сегодняшний день русские смогли выполнить только задачу с перерезанием железной дороги и захватом террикона. Остальные задачи так и остались невыполненными. Это вынудило россиян поменять тактику, и сейчас они сосредоточились не столько на прорывах линий обороны в полевых условиях, сколько на попытках развернуть городские бои. В настоящее время российские войска пытаются зайти в Авдеевку с севера, востока и юга. Причём в южном секторе они имеют определённые результаты. Но обо всём по порядку.

Вокруг Авдеевки сейчас особо ожесточённые бои развиваются по следующим направлениям:

-с Красногоровки на Степовое силами 15-я, 30-я ОМСБр 2 ОВА;

-с Красногоровки на Новобахмутовку силами 132-й ОМСБр 1 АК и 30-й ОМСБр 2 ОВА;

-с Красногоровки на Авдеевку силами 114-й ОМСБр 1 АК;

-с Весёлого на Авдеевку силами 114-й ОМСБр 1 АК;

-с Каменки в направлении Авдеевки силами 114-й ОМСБр 1 АК и 30-й ОМСБр 2-й ОВА;

-с Василевки в направлении Авдеевки силами 114-й ОМСБр 1 АК;

-с Водяного, Спартака и Опытного оперируют преимущественно регуляры 55 ОМСБр 41-й ОВА;

-с Водяного на Северное силы 55-й ОМСБр 41-й ОВА;

-в промзоне оперируют подразделения ДРШБр «Ветераны» и 1-я ОМСБр 1 АК.

Очевидно, что в северном секторе у россиян возникли сложности с прорывом на Коксохимический завод, вследствие чего они пытаются продвигаться по полям, чтобы перерезать трассу 0542, тем самым заблокировав обеспечение авдеевского гарнизона. В восточном секторе подразделения российских войск, прежде всего, 114-я ОМСБр 1 АК, пытаются продвинуться и взять под контроль район Песчаного карьера.

Относительный успех у россиян отмечается в южном секторе, где они зацепились за застройку по улицам Чернышевского, Спортивной и Соборной. Замысел российских войск здесь предельно ясен – перерезание трассы 0505, переходящей в улицу Грушевского, ведущую в 9-й квартал. Это район многоэтажной застройки, которая, несмотря на постоянные удары российской тактической авиации, применяющей КАБы, продолжает выполнять роль высот.

Также, с промки по Ясиновскому переулку российские войска пытаются давить в направлении ул.Колосова. Здесь в основном оперируют ДРШБр «Ветераны» и 1-я ОМСБр 1 АК. Кроме того, в район Авдеевки были переброшены подразделения 80-го ТП 90-й ТД. Данный ТП был приписан к группе войск «Центр», зона ответственности которой Лимано-Купяеская ось. До того, в районе Авдеевки оперировали подразделения 239-го ТП всё той же 90 ТД. Это указывает на то, что российское командование продолжает увеличивать группировку в районе Авдеевки, не смотря на то, что там сейчас сконцентрированы силы и средства нескольких общевойсковых армий, общей численностью 45 тысяч л.с.

Смена тактики, попытка навязать городские бои, позволит российским войскам уменьшить потери, которые даже, по словам российских военкоров и профильных пабликов, составляют в полях 1 к 10. С другой стороны, городские бои не позволят перерезать основную логистическую артерию, снабжающую гарнизон – трассу 0542 и способствовать окружению города.

Очень часто, Авдеевку, в последнее время стали сравнивать с Бахмутом. Но это некорректно. Конечно, та тактика, которую россияне используют в авдеевском поле, идентична той, что они использовали при штурме Угледара и Бахмута. Но на этом схожесть между городами и боями вокруг них заканчивается. Главное отличие это площадь и логистика.

Площадь Бахмута почти 42 км², а у Авдеевки неполные 29 км². В то время, как к Бахмуту русские должны были продвигаться от 7 – 15 км, в зависимости от направления, до Авдеевки оккупантам нужно было совершить по некоторым направлениям рывок до 2 км, а с юга ЛБС практически вплотную соприкасалась с городской чертой.

Кроме того, Авдеевка, в зависимости от Бахмута, более уязвима от логистики, поскольку её снабжает только одна логистическая артерия 0542 и ряд полевых дорог, проходимость по которым остро зависима от погодных условий. Бахмут же, даже когда был практически полностью оккупирован, имел стабильную связь с тылом по двум трассам 0504 и 0506, физический контроль над которым россияне до сих пор не имеют.

Российское командование прекрасно понимает эту уязвимость, а потому с первых же дней наступления старалось осуществлять давление на Авдеевку с северного сектора, в попытке захватить села Степовое и Бердичи, а так же с Авдеевского террикона выйти на предприятие «Авдеевский коксохимический завод». Это наиболее короткий путь для перерезания 0542, но при этом наименее достижимый для российских войск.

Также опорой обороны Бахмута были многоэтажки в восточной и юго-восточной части города, в то время, как авдеевский 9-й квартал в крайне уязвимом положении.

Три месяца назад, 1 ноября, делая обзор по Авдеевке, я отмечал, что для окружения Авдеевки россиянам выделенного ресурса будет критически не хватать, и российское командование будет изымать ресурс с других групп войск и плацдармов. Такая практика не была популярной в районе Бахмута и основу ресурса составляли наёмники и зэки ЧВК «Вагнер». При этом нынешние 45 тысяч л.с. в районе Авдеевки – это пиковые показатели штурмов Бахмута. То есть концентрация сил противника, с учётом протяжённости фронта и площади города, значительно большая у Авдеевки, нежели во время штурма Бахмута. Это так же отличает бои у Авдеевки от Бахмута, ведь командование россиян не жалеет силы и средства регулярных войск, стягивая их под маленький город в гипертрофированном количестве.

Прошлой осенью, 10 октября, российское командование решило, что наступление на Авдеевку окажется для них лёгкой прогулкой. Казалось бы, меньше протяжённость фронта, чем у Бахмута, меньше площадь города, острая зависимость от логистики, прямая линия соприкосновения с городской чертой и уязвимые городские высоты – многоэтажки. Что могло пойти не так?

Но Авдеевка оказалась крепким орешком для россиян, о который они уже более трёх месяцев ломают зубы. И судя по тенденциям и лихорадочно меняющейся тактике, российское командование сможет порадовать своего президента Путина перед выборами только преумножившимися мешками с трупами российских солдат, но никак не захватом самого города. Бахмут россиянам по сравнению с Авдеевкой уже кажется раем.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель, специально для Minval.az