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Хранительница краеведческого музея в Огузе: Я дошла до Абульфаза Гараева, но… (Фото)

Хранительница краеведческого музея в Огузе: Я дошла до Абульфаза Гараева, но… (Фото)

Не так давно сотрудник Minval.az побывал в Огузе и посетил албано-удинскую церковь, долгие годы находившуюся в упадочном состоянии. Представшее перед глазами прекрасно отреставрированное здание албано-удинской церкви в аккуратном храмовом дворике приятно порадовало, так как еще в 2017 году в СМИ публиковались фотографии этого же храма, находящегося долгие годы в весьма плачевном состоянии. Отметим, что в 2019 году храм был отреставрирован при содействии Фонда Гейдара Алиева.

Правда, храмовый ансамбль очень сильно портит странная фигура, созданная любителем кустарного современного творчества, изображающая витязя, убивающего черта, который вылезает из-под земли.

В данный момент отреставрированный  храм превратили в краеведческий музей, в котором находятся экспонаты, повествующие об исторических отрезках времени, в котором жили удины на территории Огузского района,  а также образцы флоры и фауны Огузского района, отдельные мемориальные стенды с фотографиями и личными вещами  выходцев района, погибших в разное время в  войнах  – Первая и вторая мировые, Афганистан, Карабах. Кроме того, там представлен стенд с героями Чернобыля. В центральной части музея находится алтарь шехидов – выходцев из Огузского района, погибших в  44-дневной войне.

В храме-музе две хранительницы, но представилась только одна – коренная жительница Огуза Садагат Мехтиева, рассказавшая, что вопрос о переносе музея из церкви поднимался неоднократно перед ИВ Огузского района, но чиновники разводят руками и перенаправляют в Минкультуры.

Садагят ханум поднимала вопрос о выделении под краеведческий музей отдельного здания и в Минкультуры,  даже дошла до экс-министра Абульфаза Гараева, но внятного ответа на свой вопрос все же не получила.

«Мы понимаем, что церковь – это объект не только культурного, но, прежде всего, религиозного наследия Азербайджана. Спасибо государству за реставрацию, так как церковь эта долгие годы находилась в упадке. Но вот только краеведческий музей в церкви – как-то неправильно. С другой стороны, в нашем музее больше 2 тысяч экспонатов, и когда приходят посетители, они не могут рассмотреть стенды, не могут проникнуться атмосферой. Приходят и быстро уходят», – говорит С. Мехтиева.

Сотрудник Minval.az попытался связался с Министерством культуры, но и он не смог получить конкретного ответа на вопрос о переносе краеведческого музея из стен храма в более просторное помещение, так как в ведомстве применили привычную для них практику «отфутболивания».

А потому единственное, что мы можем представить читателям «Минвала» – это фотографии экспонатов краеведческого музея, расположенного в отреставрированном албано-удинском храме.

Яна Мадатова

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