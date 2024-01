Углубляется дружба между Азербайджаном и Пакистаном

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев принял посла Пакистана в Азербайджане Билала Хайе.

Об этом в соцсети Х написал пакистанский дипломат.

На встрече обсуждалась повестка сотрудничества между странами и вопросы, представляющие взаимный интерес.

«Пакистано-азербайджанская дружба с годами углубилась, и 2024 год придаст новый импульс нашим двусторонним отношениям», – добавил посол.

Glad to meet with Head of FP Affairs of Presidential Administration ⁦@HikmetHajiyev⁩. Discussed bilateral agenda and issues of mutual interest. Pak Azerbaijan friendship has deepened over the years & 2024 will infuse new vigor to our bilateral ties.⁦@ForeignOfficePk⁩ pic.twitter.com/Z1uRKp2eQV

— Bilal Hayee (@BilalHayee) January 29, 2024