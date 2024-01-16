Титул лучшего футболиста 2023 года получил Месси

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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси признан лучшим футболистом 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Месси подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023-го на правах свободного агента. Его соглашение действует до 2025 года. Он провёл за команду 14 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач.

На счету Месси в 2023 году победа в Лиге 1 в составе «Пари Сен-Жермен» и с «Интер Майами» в Кубке лиг. Аргентинец в октябре стал восьмикратным обладателем «Золотого мяча»

Лучшей футболисткой 2023 года признана футболистка «Барселоны» и сборной Испании Айтана Бонмати.