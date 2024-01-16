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Титул лучшего футболиста 2023 года получил Месси

Титул лучшего футболиста 2023 года получил Месси

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси признан лучшим футболистом 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Месси подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023-го на правах свободного агента. Его соглашение действует до 2025 года. Он провёл за команду 14 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач.

На счету Месси в 2023 году победа в Лиге 1 в составе «Пари Сен-Жермен» и с «Интер Майами» в Кубке лиг. Аргентинец в октябре стал восьмикратным обладателем «Золотого мяча»

Лучшей футболисткой 2023 года признана футболистка «Барселоны» и сборной Испании Айтана Бонмати.

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