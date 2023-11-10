Одобрен первый препарат для профилактики рака груди

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В Великобритании одобрили применение препарата анастрозола для профилактики рака груди после менопаузы: он может снизить риск заболевания вдвое. Об этом сообщает The Conversation.

По оценкам, ежегодно рак молочной железы развивается у 2,3 млн людей во всем мире, в основном у женщин. Предотвращение даже части этих видов рака потенциально может спасти множество жизней. Великобритания стала первой страной, одобрившей применение анастразола для профилактики рака груди у женщин в постменопаузе с умеренным и высоким риском. Анастрозол ранее был одобрен в Великобритании для лечения рака молочной железы.

Действие препарата основано на снижении уровня эстрогенов. Дело в том, что примерно в 80% всех случаев рака молочной железы для роста опухоли, особенно на ранних этапах развития, необходимы эстрогены. Анастрозол блокирует работу фермента ароматазы, ответственного за выработку эстрогенов после менопаузы. Ранее исследования показали, что препарат эффективно предотвращает рецидивы чувствительных к эстрогену раковых опухолей груди у пациенток после химиотерапии или операции.

Однако резкое снижение уровня эстрогена может ухудшить симптомы менопаузы и повысить риск переломов. Поэтому в настоящее время рекомендуется принимать анастрозол для профилактики в течение не более пяти лет, тщательно взвесив баланс рисков и пользы.