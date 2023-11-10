В Чехии озвучили сумму военпомощи, перечисленной Украине с начала войны

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Чехия с 24 февраля 2022 года по 9 октября этого года предоставила Украине военную помощь на сумму свыше 6 млрд крон (около €250 млн), в дар этой стране было направлено вооружение с армейских складов, которое не требовалось ВС республики. Со ссылкой на национальное министерство обороны об этом сообщил новостной портал idnes.cz.

Вооруженным силам Украины со складов чешской армии, как отметил портал, были переданы: 4 вертолета Ми-24 2005 и 2006 годов выпуска, 62 произведенных в 1968-1993 годах танка Т-64 и Т-72 модификации М1 и 131 боевая машина пехоты производства с 1973 года по 1999 год. Киев также получил в дар пять автомобилей химической разведки, 47 автомобилей типа УАЗ 412, 13 самоходных гаубиц DANA калибра 152 мм и бронеавтомобили с установленными комплектами ПВО. Кроме того, на Украину были направлены: 12 ракетных установок и 4,9 тыс. ракет, 84,8 тыс. артиллерийских снарядов, 645 противотанковых управляемых ракет, 128 минометов выпуска 1971-1979 годов с 17,4 тыс. снарядов к ним.

Украина получила, кроме перечисленного, 11 тыс. чехословацких автоматов калибра 7,62 мм образца 1958 года и 30 тыс. пистолетов. В пакет поставки входили 4,2 млн патронов. Прага направила Киеву лекарства и медицинский материал, средства радиационной, химической и биологической защиты, а также запчасти к переданной технике.

За вышеперечисленную военную помощь Украине республика получила, как подчеркнул портал, значительную компенсацию от союзников по НАТО. США передают ей вертолеты H-1 и финансируют модернизацию находящейся в войсках техники. Германия направляет в страну 15 танков Leopard 2A4. Из Европейского фонда мира (European Peace Facility) в Прагу до 2027 года поступит €78 млн.