Азербайджан призвал направить миссию для оценки состояния своего культурного наследия в Армении

Отсутствие информации о конкретных мерах, принятых в целях охраны и сохранения памятников культурного и религиозного наследия в Армении, вызывает обеспокоенность.

Об этом говорится в итоговом заключении по четвертому периодическому отчету Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам по Армении. В документе выражена особая озабоченность в связи с культурным наследием, находящемся под угрозой исчезновения.

Комитет также подчеркнул отсутствие адекватной материальной поддержки институтов, работающих в этой сфере, в целях сохранения религиозной и культурной идентичности.

В документе Армении рекомендовано принять необходимые меры в целях усиления охраны и сохранения памятников культурного наследия.

Заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, комментируя документ Комитета ООН, отметил, что все это делает необходимым направить независимую фактологическую миссию для оценки нынешнего состояния культурного наследия Азербайджана в Армении.

«Это как никогда обуславливает направление независимой фактологической миссии для оценки текущего состояния культурного наследия Азербайджана в Армении», – отметил Эльнур Мамедов в соцсети X. Заместитель министра напомнил, что в Армении исторически совершались нападки с целью стереть культурное наследие азербайджанцев.

