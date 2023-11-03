«Спасение дипломата Мишеля»: закулисье визита Бербок в Азербайджан

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На европейском дипломатическом треке вновь оживление. В регион прибывает глава МИД Германии Анналены Бербок. Уже анонсирована программа её визита в Азербайджан: глава немецкой дипломатии встретится с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, затем в МИД Азербайджана состоится совместная пресс-конференция.

В посольстве Германии в Азербайджане подчеркнули: «Германия работает над устойчивым миром, политической и экономической диверсификацией региона, а также тесными и хорошими отношениями с ЕС». Коснулись и Карабаха: «Целью является всеобъемлющий мир посредством переговоров, чтобы азербайджанцы и армяне могли жить в мире и безопасности в пределах своих национальных границ. С этой целью мы поддерживаем скорейшее возобновление трехсторонних переговоров при посредничестве председателя Совета Европейского союза Шарля Мишеля».

Но на самом деле фрау Бербок прибывает в Баку с весьма деликатной миссией. Европейское посредничество, о котором рассуждают немецкие дипломаты, находится, пардон за чёрный юмор с медицинским оттенком, «в состоянии овоща». «Обнимашки» Франции с Арменией и настойчивое стремление Макрона втиснуться в переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией привели к закономерным результатам: от встречи в Гранаде президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался, анонсированная главой Евросоюза Шарлем Мишелем встреча в Брюсселе в конце октября тоже не состоялась, и будет ли следующая – ясности нет.

Конечно, можно верить или не верить слухам, что, проведя встречу в Гранаде без участия Азербайджана, Евросоюз сам себя загнал в дипломатическую ловушку: в Баку подчеркнули, что обсуждать азербайджанскую проблематику без участия Азербайджана некорректно, понятно, что наша страна теперь вряд ли согласится поставить свою подпись под документом, принятым в Гранаде, а Евросоюзу очень не удобно отправить этот документ, скажем так, в мусорную корзину и начинать посредничество «с нуля», то есть от встречи в Праге.

При этом именно Германия прилагала и прилагает солидные усилия, чтобы «отцепиться» от Франции, не тонуть вместе с ней и по возможности «вытащить» европейское посредничество не будем уточнять откуда именно. Во всяком случае, после провала встречи в Гранаде именно канцлер ФРГ Олаф Шольц звонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. А сама Анналена Бербок, по слухам, отказалась ехать «с визитом солидарности» в Ереван вместе с главой МИД Франции Катрин Колонна.

Но окажется ли этого достаточным для «спасения дипломата Мишеля»? На южнокавказском треке европейская дипломатия ради «поддержки Пашиняна» наворотила слишком много. Это и по меньшей мере странные заявления аккредитованных в Ереване дипломатов, и «миссия европейских наблюдателей», и «рисование черта на стене» на тему «вторжения Азербайджана в Армению», которое Азербайджан не планирует и не готовит, но под «соусом» которого так легко рассуждать о «поддержке Армении».

А из всего этого уже делают выводы в Баку. И вся проблема в том, что старая поговорка «слова налогом не облагаются» здесь не работает.

Азербайджан по-прежнему нужен Европе, причём по нескольким направлениям сразу. Это и поставки газа, и будущий «энергомост», особенно актуальный на фоне украинской войны и срыва по понятным причинам поставок электроэнергии с украинских АЭС, и логистика – а именно неконтролируемая ни Россией, ни Ираном, ни Китаем дорога в Центральную Азию и только начинающемся геополитическим переделам.

И как, интересно, поведёт себя в этой ситуации европейская дипломатия? Вернётся к той повестке дня, которая существовала в регионе еще недавно? Или вместо платочка со звёздочками на синем фоне из кармана дипломатического смокинга будет выскакивать собачка с красно-сине-оранжевым ошейником и тявкать в самый неподходящий момент?

Так или иначе, мяч сегодня на европейской половине поля. И европейским дипломатам надо бы подумать, как не забить его в собственные ворота.

Нурани, обозреватель