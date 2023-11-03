Суарес и Месси будут играть в одном клубе

105 Просмотров

Луис Суарес и Лионель Месси снова выступят в одной команде. Уругвайский футболист, ныне играющий в бразильском «Гремио», в скором времени присоединится к «Интер Майами», сообщает El Pais.

По информации журналистов, футболист окончательно решил переехать в Соединенные Штаты, а потому не будет продлевать контракт со своим нынешним клубом и уже связался с руководством команды из Флориды.

Ожидается, что переход Суареса в «Интер Майами» состоится в начале 2024 года. Футболист заключит контракт по схеме 1+1.