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Суарес и Месси будут играть в одном клубе

Суарес и Месси будут играть в одном клубе

Луис Суарес и Лионель Месси снова выступят в одной команде. Уругвайский футболист, ныне играющий в бразильском «Гремио», в скором времени присоединится к «Интер Майами», сообщает El Pais.

По информации журналистов, футболист окончательно решил переехать в Соединенные Штаты, а потому не будет продлевать контракт со своим нынешним клубом и уже связался с руководством команды из Флориды.

Ожидается, что переход Суареса в «Интер Майами» состоится в начале 2024 года. Футболист заключит контракт по схеме 1+1.

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