Турецкий план ближневосточного урегулирования

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Турция предложила вариант решения палестино-израильского кризиса и приостановки войны между Израилем и cектором Газа. Согласно турецкому плану, нужно прекратить все военные действия. Затем – создать палестинское государство на палестинских территориях. Каждая сторона, Палестина и Израиль, должны получить гарантии безопасности. Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Турция предлагает формулу гарантов для Палестины и Израиля в случае достижения мира. В частности, по его словам, Анкара готова стать гарантом для Палестины.

Гарантом безопасности Израиля должны выступить США и страны Европы, гарантом безопасности Палестины – арабские страны и Турция – такой вариант проекта озвучили некоторые международные СМИ. То есть в случае внешней агрессии каждая страна получает военную помощь от группы государств, обеспечивающих ее безопасность. Турецкий проект защитит Газу и Западный берег реки Иордан от Израиля, в то время как сам Израиль получит защиту от вооруженных рейдов и ракетных атак ХАМАС.

Сам факт такого предложения указывает на то, что НАТО, как военно-политический альянс, видимо, уже не играет большой роли. Ведь Турция – член НАТО и вторая по численности армия этого блока, однако Анкара выдвигает себя в качестве гаранта безопасности Палестины, в то время как она предлагает американцам и европейцам защитить Израиль. Ни о каком НАТО здесь и речи нет!

Но турецкий проект сегодня мало кто обсуждает за пределами Турции. Почему? Потому что в настоящий момент его крайне сложно реализовать. Этот расклад не соответствует современной системе военно-политических блоков. Чтобы объяснить это и заодно понять скрытые пружины и механику нынешнего конфликта, придется сказать обо всем несколько подробнее.

На Ближнем Востоке и шире, на примыкающих к нему пространствах, формируются или уже созданы три условных альянса государств. Первый – это иранский блок, союз шиитской теократии Тегерана с различными шиитскими вооруженными ополчениями и партиями региона. Иран с помощью своих союзников и марионеток подчинил себе Ирак, Сирию и Ливан, создал огромную сферу влияния в стратегически важном регионе, от границ Ирана до Средиземного мора. Кроме того, союзники иранцев, йеменские повстанцы-хуситы, контролируют четверть территории Йемена. Но иранцы также смогли местами выйти за пределы этого т.н. «шиитского полумесяца», финансируя суннитские палестинские организации, ХАМАС и «Исламский джихад». Эти группировки имеют серьезное влияние на Западном берегу реки Иордан, и, главное: ХАМАС контролирует сектор Газа.

Второй союз – альянс суннитской Турции с маленьким и очень богатым газовым княжеством Катар (у Катара, кроме финансов, есть и другой серьезный инструмент влияния на планету – канал Аль-Джазира). Кроме того, Турция сформировала военный и экономический союз с Азербайджаном и постепенно формирует союз с Пакистаном. Катар, наряду с Ираном, финансирует ХАМАС.

Третий альянс – в стадии формирования. Этот союз находится под эгидой США. Речь идет об альянсе Израиля с некоторыми суннитскими государствами – нефтяными монархиями Персидского залива, обеспокоенными усилением Ирана. Американцы опекают эти страны и готовы предоставить им военную защиту и экономическую помощь. Они рассчитывают на то, что данный альянс станет проводником американских интересов.

Когда Иран стал чрезвычайно мощным, конкуренция между ним и арабскими суннитскими петро-монархиями достигла пика. Столкновения между проиранскими хуситами с одной стороны и просаудовскими и проэмиратскими силами в Йемене, с другой, вытеснение иранцами саудовского влияния из Ливана, соперничество внутри Ирака (где иранцы снова победили), атаки иранцев на саудовские нефтяные объекты и танкеры – все это резко поменяло расклад сил. Арабо-иранский конфликт вышел на передний план, оттеснив арабо-израильский конфликт на второй.

В основе арабо-израильского конфликта лежат столкновения между Израилем и палестинцами, израильский контроль над Западным берегом реки Иордан и блокада сектора Газа; в указанных районах проживают в общей сложности пять млн палестинских арабов. Существует межарабская солидарность и антиизраильские настроения арабской улицы, которые ни одна арабская страна не может полностью игнорировать.

Однако обострение конфликта между арабскими странами Персидского залива и Ираном вытеснило разборки израильтян и палестинцев на второй план. Арабо-иранский конфликт начал доминировать.

ОАЭ и Бахрейн установили дипломатические отношения с Израилем в рамках «соглашений Авраама» (еще одна страна, нормализовавшая отношения с Израилем в рамках данного процесса – Марокко). Саудовская Аравия двигалась в том же направлении в последние недели перед 7 октября. Гарантом новой саудовско-израильско-американской сделки должно было стать грандиозное многостороннее соглашение. Его ядро – инфраструктурный мегапроект под эгидой США – развитие системы портов и создание железнодорожной сети, которые обеспечили бы формирование единого экономического пространства между Индией, ОАЭ, Саудовской Аравией, Иорданией, Израилем и европейскими странами. Этот проект, альтернативный китайской системе Пояс и Путь, оценивается в 17 миллиардов долларов, и призван уменьшить на 40 процентов время движения товаров между Индией и Европой.

Частью процесса формирования третьего альянса стала группа I2U2 – союз Индии, Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов и Соединенных Штатов. В первом совместном заявлении группы, опубликованном 14 июля 2022 года, говорится, что страны стремятся сотрудничать в области «совместных инвестиций и новых инициатив в области водоснабжения, энергетики, транспорта, космоса, здравоохранения и продовольственной безопасности». Нет сомнений и в наличии общих военно-политических планов и проектов в области безопасности в рамках группы. Саудовская Аравия вполне могла стать ее пятым членом.

Здесь нужно учитывать, что современные государства – нечто вроде бизнес-проектов, которые контролируются крупными компаниями, силовым блоком и высшим чиновничеством. Все военно-политические альянсы связаны с формированием общих экономических и инфраструктурных проектов.

Примерно сто лет назад Роза Люксембург писала о том, что националистические движения, направленные против стран-метрополий и имеющие целью избавиться от колониального влияния и достичь национальной государственной независимости, в действительности являются плотью мировой капиталистической («империалистической», как она это называла) системы блоков. Ибо продвижение целей национальной государственной независимости против интересов одной из господствующих в мире сил немыслимо без мощной поддержки другого военно-политического и экономического альянса. Националистическое движение, добивающееся государственной независимости может добиться успехов лишь будучи частью одного из громадных блоков, борющихся за мировое или региональное политическое, военное и экономическое господство. Иными словами, вы или играете на стороне одной из групп военных и корпораций, или вас нет.

ХАМАС полностью соответствует этому. В последние годы группировка смогла сформировать надежный альянс с Ираном. Тегеран помог ей построить в секторе Газа военные заводы, обучил спецназ и подготовил широкомасштабную операцию против Израиля. Катар так же обеспечил финансирование этой группировки.

Когда стало ясно, что израильско-саудовско-американское соглашение становится все более вероятным (это произошло именно в последние недели), ХАМАС совершил атаку на Израиль , убив там около 1400 человек, из которых более тысячи – гражданские. Его нападение вызвало сильный ответ Израиля, бомбежки Газы, которые привели к гибели 6 тыс человек и новым планам израильской оккупации сектора Газа. В арабском мире вспыхнули массовые протесты. В таких условиях Саудовская Аравия – страна, пытающаяся стать лидером арабского мира, не могла продолжать формирование альянса с Ираном.

Несомненно, операция ХАМАС послужила иранским интересам. Фактически союзник Ирана, ХАМАС, скорее всего, с ведома Ирана вызвал новый виток израильско-палестинского конфликта. Арабо-израильские противоречия снова вышли на первый план, после крупных протестов в арабском мире. В результате протестов Ближний Восток оказался на грани новой «Арабской весны». В ближайшее время саудовцы и эмиратцы не смогут игнорировать эти вещи. Поэтому процесс формирования их блока с Израилем парализован.

Вернемся к турецкому предложению. Израилю и его главным союзникам, американцам, не нужно усиление их главного соперника на Ближнем Востоке, Ирана. Независимая Палестина, находящаяся частично под руководством ХАМАС, который имеет шансы стать иранской марионеткой или уже ею стал, явно не входит в американские и израильские планы. Поэтому турецкий проект сегодня не обсуждается в Вашингтоне, тем более в Иерусалиме.

Дальнейшее будет зависеть от того, насколько успешной или неуспешной в военном отношении окажется израильская военная операция в секторе Газа, что будет с мирным населением этого района и какую дальнейшую реакцию происходящие события вызовут в арабском мире.

Михаил Шерешевский, политический аналитик, эксперт по Ближнему Востоку