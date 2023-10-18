Турецкие СМИ опровергли заявления Армии обороны Израиля

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Утверждение о том, что «атаку на больницу в Газе осуществил ХАМАС, а не Израиль», не соответствует действительности. Об этом сообщает «Анадолу».

«Снимки, распространенные израильской стороной, утверждающие, что удар по больнице в секторе Газа нанесли палестинские боевики, были сделаны в 2022 году.

Кроме того, в заявлении, сделанном недавно израильской армией, утверждалось, что больницы используются в качестве убежищ, и содержалась угроза и требования о «немедленной эвакуации больниц», – отмечает «Анадолу».