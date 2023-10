Посол Азербайджана: Мне и моей семье, как тысячам израильтян, приходится часами находиться в укрытии

Я осуждаю неизбирательные ракетные удары и террористические атаки на мирное население.

Об этом в соцсети Х написао посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов.

«Мне и моей семье, как тысячам граждан Израиля, приходится часами находиться в укрытии. Осуждаю неизбирательные ракетные удары и террористические атаки на мирное население.

Потрясен многочисленными случаями похищения гражданских лиц, в том числе женщин и детей, которые подвергаются насилию и жестокому обращению со стороны похитителей-террористов.

Как и все суверенные государства, Израиль имеет право жить в мире и безопасности», – отметил он.

As thousands of Israeli citizens, my family & I have to spend hours in shelter.

I condemn indiscriminate rocket strikes & terrorist attacks against civilians.

I am appalled by numerous abductions of civilians, including women & children, who are abused & mistreated by…

— Mukhtar Mammadov 🇦🇿 (@MammadovMukhtar) October 8, 2023