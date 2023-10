Азербайджан осудил насилие в зоне израильско-палестинского конфликта

«Осуждаем насилие в отношении гражданского населения в зоне израильско-палестинского конфликта».

Об этом заявил МИД Азербайджана на официальной странице X.

«Мы выражаем соболезнования в связи с трагической гибелью многих мирных жителей как в Израиле, так и в секторе Газа. Призываем к срочной деэскалации ситуации», – отмечает МИД.

We condemn violence against civilians in the Israel-Palestine conflict zone. We express condolences for tragic loss of lives among many civilians both in Israel and Gaza Strip. We call for an urgent de-escalation of the situation.

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 7, 2023