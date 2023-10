Азербайджан поддержал проведение Мундиаля в Саудовской Аравии

Азербайджан поддерживает предложение провести чемпионат мира по футболу в 2034 году в Саудовской Аравии.

Об этом Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило в социальной сети «Х».

В ведомстве отметили, что у Саудовской Аравии достаточно опыта, чтобы принять Мундиаль: «Считаем, что чемпионат мира в Саудовской Аравии станет турниром мирового уровня. Потому что дружественная страна провела множество турниров, и любовь к футболу в этой стране глубоко укоренилась”.

Azerbaijan🇦🇿 supports Saudi Arabia’s bid to host the 2034 Football World Cup.

We believe ⚽️World Cup🏆 in #SaudiArabia🇸🇦 will be a world-class tournament since this friendly country hosted multiple tournaments and has deep-rooted passion for football.

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 7, 2023