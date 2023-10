Посол Садыгов поблагодарил Брюссель за предотвращение армянской провокации

Посол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге, глава представительства при Европейском союзе Вагиф Садыгов выразил признательность Брюсселю за предотвращение «возможного насилия армянских радикалов против посольства Азербайджана».

Читайте также: Армяне готовят антиазербайджанскую провокацию в Брюсселе

Об этом дипломат написал в соцсети Х

«Выражаем признательность Министерству иностранных дел Бельгии и полицейскому участку Монтгомери Брюсселя за принятие необходимых мер предосторожности для предотвращения возможного насилия армянских экстремистов против посольства Азербайджана 1 октября», – отметил он.

Our words of gratitude go to the Belgian Foreign Ministry and the Brussels Montgomery Police Department for taking necessary precaution measures aimed at preventing possible violence of Armenian extremists on October 1 against the Embassy of Azerbaijan. Thank you!@BelgiumMFA…

— Vaqif Sadıqov (@VaqifS) October 2, 2023