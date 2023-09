Азербайджан соболезнует Пакистану

Министерство иностранных дел Азербайджана в соцсети Х выразило соболезнования Пакистану.

«Мы решительно осуждаем террористические акты, совершенные в мечетях в пакистанских городах Мастунг и Хангу. Мы выражаем соболезнования правительству Пакистана, его народу и семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым», – говорится в сообщении ведомства.

We strongly condemn the terror attacks near a mosque in Mastung, and at a mosque in Hangu, #Pakistan.

We offer condolences to the Government, the people of brotherly Pakistan, & the families of the victims, & wish a speedy recovery to the injured.@ForeignOfficePk

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 29, 2023