Гюлер: Турция всегда будет рядом с Азербайджаном |
В Ереване задержали почти сотню протестующих, в том числе и сына Кочаряна (видео) |
ВСУ нанесли мощный ракетный удар по штабу Черноморского флота России (видео) |
Почему именно Франция так рьяно поддерживает армян? |
Когда новые и старые покровители Армении поймут, с кем они связались? |
Демонтирован «памятник» танку, установленный армянскими захватчиками в память об оккупации Шуши |
24-часовая война: триумф скоротечен, борьба далека от окончания |
Вооружение из Индии так и не дошло до Армении |
Баку рассматривает возможность амнистии для карабахских боевиков |
Главное Политика

Бакинская инициативная группа подняла проблему неоколониализма в ООН

Бакинская инициативная группа подняла проблему неоколониализма в ООН

22 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (США) в рамках продолжающихся общих дискуссий Генеральной Ассамблеи ООН состоялась конференция под названием «Покончить с колониализмом: тихая революция».

Организатором конференции выступила Бакинская инициативная группа, созданная по итогам мероприятия, организованного в рамках министерской встречи Движения неприсоединения, состоявшейся в Баку 5-6 июля текущего года.

Участникам конференции была предоставлена обширная информация о деятельности созданного общественного объединения «Бакинская инициативная группа», Координационное бюро Движения неприсоединения рассказало об обязательствах организации против колониализма, участниками были сделаны выступления о ситуации в регионах, которые они представляют, и проведены широкие обсуждения между участниками на тему деколонизации. В конце было зачитана и принята итоговая Декларация.

Напомним, что на организованном в июле в столице Азербайджана мероприятии по совместной борьбе против колониализма и неоколониализма представители различных регионов мира (Мартиника, Французская Гвиана, Новая Каледония, Французская Полинезия, Соломоновы Острова и др.), которые все еще страдают от колониализма в XXI веке, договорились создать Бакинскую инициативную группу в качестве платформы для структурирования своей сети солидарности в борьбе за свободу и справедливость.

Конференция в Нью-Йорке проводится как продолжение мероприятия, организованного в Баку в июле, с целью углубления сотрудничества с представителями заморских территорий Франции.

Теги:
Из этой рубрики
Нуланд и замглавы МИД Турции обсудили ситуацию в Карабахе
Политика

Нуланд и замглавы МИД Турции обсудили ситуацию в Карабахе

2023/09/22, 18:55
ОЗА ответила на антиазербайджанские заявления ЕС
Политика

ОЗА ответила на антиазербайджанские заявления ЕС

2023/09/22, 18:50
Ожидается прибытие Клаара в Баку
Политика

Ожидается прибытие Клаара в Баку

2023/09/22, 18:46
Гюлер: Турция всегда будет рядом с Азербайджаном
Политика

Гюлер: Турция всегда будет рядом с Азербайджаном

2023/09/22, 18:42
В Нью-Йорке главы МИД стран ОТГ обсудили антитеррористические мероприятия Азербайджана (видео)
Политика

В Нью-Йорке главы МИД стран ОТГ обсудили антитеррористические мероприятия Азербайджана (видео)

2023/09/22, 18:33
Хикмет Гаджиев: Среди армян Карабаха могут быть те, кто не примет модель реинтеграции
Политика

Хикмет Гаджиев: Среди армян Карабаха могут быть те, кто не примет модель реинтеграции

2023/09/22, 17:59
Бакинская инициативная группа подняла проблему неоколониализма в ООН
Политика

Бакинская инициативная группа подняла проблему неоколониализма в ООН

2023/09/22, 17:56
Яшар Гюлер: В результате антитеррористических мероприятий картина в Карабахе изменилась за день
Политика

Яшар Гюлер: В результате антитеррористических мероприятий картина в Карабахе изменилась за день

2023/09/22, 17:50
Евгений Михайлов: Отношения между Азербайджаном и Россией после этого будут только укрепляться
Политика

Евгений Михайлов: Отношения между Азербайджаном и Россией после этого будут только укрепляться

2023/09/22, 16:51