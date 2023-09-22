Бакинская инициативная группа подняла проблему неоколониализма в ООН

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22 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (США) в рамках продолжающихся общих дискуссий Генеральной Ассамблеи ООН состоялась конференция под названием «Покончить с колониализмом: тихая революция».

Организатором конференции выступила Бакинская инициативная группа, созданная по итогам мероприятия, организованного в рамках министерской встречи Движения неприсоединения, состоявшейся в Баку 5-6 июля текущего года.

Участникам конференции была предоставлена обширная информация о деятельности созданного общественного объединения «Бакинская инициативная группа», Координационное бюро Движения неприсоединения рассказало об обязательствах организации против колониализма, участниками были сделаны выступления о ситуации в регионах, которые они представляют, и проведены широкие обсуждения между участниками на тему деколонизации. В конце было зачитана и принята итоговая Декларация.

Напомним, что на организованном в июле в столице Азербайджана мероприятии по совместной борьбе против колониализма и неоколониализма представители различных регионов мира (Мартиника, Французская Гвиана, Новая Каледония, Французская Полинезия, Соломоновы Острова и др.), которые все еще страдают от колониализма в XXI веке, договорились создать Бакинскую инициативную группу в качестве платформы для структурирования своей сети солидарности в борьбе за свободу и справедливость.

Конференция в Нью-Йорке проводится как продолжение мероприятия, организованного в Баку в июле, с целью углубления сотрудничества с представителями заморских территорий Франции.