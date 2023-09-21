Александр Коваленко: Противодействовать азербайджанской армии у Армении не было просто ни сил, ни возможностей

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События в регионе Южного Кавказа разворачиваются с молниеносной быстротой. Капитуляция армян Карабаха и начало переговоров в Евлахе создали новую реальность в регионе. Армяне Карабаха вынуждены пойти на интеграцию в состав Азербайджана, но в этом благо для них, это как принудительное лечение. Другой вопрос, как будет развиваться ситуация в Армении.

О том, какие процессы будут развиваться в регионе, рассказал в интервью Minval.az украинский политолог Александр Коваленко.

– Армяне капитулировали в течение 24 часов. Как вы оцениваете сложившуюся ситуацию, и к чему она приведет?

– Все эти военные действия не были неожиданностью, поскольку Армения все три года игнорировала дипломатическое решение карабахского вопроса и те договоренности, к которым пришли в ноябре 2020 года по итогам 44-дневной войны. Не выполнялись основные пункты и позиции, были даже проведены так называемые выборы в Карабахе. Как результат мы увидели войну, и это не было неожиданным. Вывода незаконных вооруженных формирований из территории Азербайджана не было, возврата территорий региона – тоже, дипломатические инициативы срывались, и даже, когда создавалась видимость, что Ереван готов на дипломатическое урегулирование, это превращалось в резину без какого-либо результата.

Поэтому силовой вариант рассматривался как единственный возможный для решения карабахского вопроса. На мой взгляд, 2025 год мог бы быть катализирующим на момент вывода так называемых миротворцев из Карабаха. Но все решено, и намного раньше. Более того, после 44-дневной войны Армения не смогла оправиться от потерь, которые она понесла, и восстановится, речь идет не столько о людских потерях, сколько о технических.

Противодействовать азербайджанской армии у Армении не было просто ни сил, ни возможностей. Поэтому мы увидели вполне предсказуемый результат, это противостояние не могло быть глобальным, масштабным. Локальное уничтожение тех или иных объектов, огневых точек, взятие определенных высот и как результат – капитуляция. В принципе, если то, что сейчас заявляется, будет реализовываться, а это не просто слова, то уже скоро мы увидим первые шаги интеграции армян Карабаха в состав Азербайджана.

– Как вы считаете, в 2025 году росмиротворцы уедут или останутся в Карабахе?

– Какой смысл им там оставаться? Я думаю, что даже Баку не заинтересован в присутствии в Карабахе третьей стороны. Зачем нужны российские миротворцы в Карабахе, если там будет восстановлена законная власть Азербайджана? Там не будут нарушаться права человека, а если будут, то об этом узнает все международное сообщество, будет скандал. А официальному Баку этого не надо. Поэтому беспокойств на этот счет быть не должно. Можно подумать, что нарушались права тех армян, которые остались в Азербайджане еще с советских времен. Насколько мне известно, они до сих пор живут в Азербайджане. Поэтому я не думаю, что после 2025 года останется смысл оставлять миротворческий контингент России в Карабахе.

– Если смотреть с геополитической точки зрения, то выходит так, что Россия уходит с Южного Кавказа?

– В какой-то степени да, а в какой-то – нет, поскольку сейчас мы видим, что происходит в Ереване. Очень много агрессии в сторону Никола Пашиняна и его аппарата. Здесь не исключен другой вариант. Да, конечно, там есть и антироссийские настроения, но это вызвано тем, что эти люди возмущены возвращением Карабаха в состав Азербайджана. Не важно, они пророссийские или антироссийские, главное – то, что они реваншисты. А основная группа реваншистов находится под патронажем России. Они и про Путина могут говорить все, что угодно, но суть от этого не меняется. Все реваншисты в Ереване — это пророссийское лобби. Другой дело, что Пашинян победил на выборах в Армении даже после проигрыша в войне. Это говорит о настроениях в Армении, а они – антивоенные. Армянам Армении Карабах совершенно не нужен, им нужна абсолютно другая Армения, другое развитие, по другому вектору, а не то, что желают реваншисты, поэтому он и победил на этих выборах. Сейчас же реваншисты могут набрать силу, и смести Пашиняна с власти. Таким образом, Россия вместо полного размещения в Карабахе своего контингента, получит полный контроль в Армении. Если ей удастся это сделать, то это будет равноценный обмен. Они будут расшатывать Армению и ставить своего человека.

– Что будет твориться во внутренней политике в Армении? Допустим, к власти придут реваншисты, о каком реванше можно будет говорить после этого?

– Если они придут к власти, они не будут сразу воевать с Азербайджаном. Могут возникнуть две проблемы: одна сразу возникнет — это демаркация границ, а другая – в перспективе. В целом, реваншистские силы не будут заинтересованы в том, чтобы решить этот вопрос, диверсии, минный террор на границе – все это будет продолжаться. Долгосрочная проблематика реваншистов заключается в том, если они придут к власти, то не сразу приступят к реваншизму, у них сейчас для этого просто ресурсов нет. Они будут копить силы на дальнюю перспективу.

Ниджат Гаджиев