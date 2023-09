Боррель велел Клаару отправиться на Южный Кавказ

Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и грузинскому кризису Тойво Клаар посетит регион. Об этом в своем аккаунте X сообщил верховный представитель ЕС Джозеп Боррель.

«Я принял решение направить в регион специального представителя ЕС Тойво Клаара. Он сообщит о ситуации», – сказал Боррель.

In view of the military operation by #Azerbaijan against Karabakh Armenians, I have decided to send EUSR @ToivoKlaar to the region.

He will report back on the state of play.

