В Стамбуле полиция выявила канал финансирования ИГИЛ, замаскированный под благотворительные сборы в социальных сетях.

По данным турецких СМИ, преступная схема была раскрыта Управлением по борьбе с терроризмом в ходе мониторинга аккаунтов в социальных сетях, связанных с террористами.

Подозреваемый, ранее попадавший в поле зрения правоохранителей из-за связей с ИГИЛ, создал фейковый аккаунт и размещал объявления о сборе средств якобы для помощи сиротам, семьям в лагерях беженцев и нуждающимся.

Последняя такая «гуманитарная акция» была представлена как «сбор денег на полотенца нуждающимся». Собранные средства переводились на банковский счет, открытый на имя матери подозреваемого, после чего перенаправлялись на другие счета.

Правоохранители установили, что деньги через иностранных граждан отправлялись в Сирию, в лагеря для беженцев, а также семьям членов ИГИЛ в Турции.

В итоге по различным адресам в Стамбуле были задержаны 9 подозреваемых. В ходе обысков изъято большое количество цифровых материалов, 17 900 долларов США и 109 800 турецких лир.