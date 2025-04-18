Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин принял участие в конференции «Афганистан: региональная взаимосвязанность, безопасность и развитие», которая прошла в Баку 17–18 апреля.

Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

В ходе поездки 17-18 апреля в Баку Нарышкин провел переговоры с руководством Службы внешней разведки и Службы государственной безопасности Азербайджана, а также руководителями других спецслужб.

На переговорах с руководством спецслужб Азербайджана было констатировано, что «российско-азербайджанское сотрудничество по линии спецслужб динамично развивается, носит конструктивный, взаимовыгодный и доверительный характер, нацелено на защиту национальных интересов Российской Федерации и Азербайджанской Республики».