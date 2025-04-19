Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами возможны кратковременные осадки, ожидается переменная облачность. Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидается туман, умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 9-11°С тепла, днем ​​15-20°С тепла. Атмосферное давление понизится с 765 мм до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-75%, днем 55-60%.

В течение дня в некоторых северных и западных районах Азербайджана ожидаются кратковременные осадки и грозы, в высокогорьях — град и снег. Ночью и утром местами возможен туман, будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 6-10°С тепла, днем ​​16-21°С тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем ​​8-13°С тепла.