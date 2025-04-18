Демонстрирующие полный разрыв между словами и действиями люди никогда не удостаиваются внимания серьёзных сил. Если дело касается политических процессов, то в судьбоносной ипостаси фантазёры рискуют окончательно потерять доверие электоральной массы.

Увлекшись очковтирательством, они, сами того не ведая, подрывают собственные позиции. Максимум, на что могут рассчитывать, — так это на создание напускной деловитости и театральной серьёзности.

Хаос и неразбериха продолжают набирать обороты в Армении благодаря фальшивому настрою деятелей, которые соревнуются между собой в искусстве сотрясения воздуха. Все сюжеты закручиваются вокруг мирного процесса, где официальный Баку давно и чётко дал понять, что достижение формального мира не входит в его планы.

Складывается впечатление, что в Иреване ничего об этом не знают, да ещё и предполагают, что Баку всерьёз рассматривает артикулируемые армянской стороной высокопарные призывы и заявления. Естественно, азербайджанская сторона не ведётся на пустые заявления Иревана, продолжая работать над усилением собственного стратегического потенциала.

Но беда для армянских лидеров в том, что все их вербальные усилия давно перестали мотивировать граждан проблемной страны. Они вконец разуверились в способности отечественного политеса что-либо изменить в лучшую сторону. На фоне мрачных тенденций инициативу пытается перехватить провалившееся руководство так называемой «Нагорно-Карабахской республики» во главе с Самвелом Шахраманяном — тем самым, который сам себя списал, дабы спасти шкуру, а перебравшись в Армению, сам же себя воскресил.

Всё бы ничего, если бы за ним и его командой была какая-нибудь серьёзная электоральная сила. Он, как волк-одиночка, в последние дни не на шутку разговорился, поднимая шум на ровном месте.

В то время как большая часть из 25-тысячной общины карабахских армян уже покинула пределы Армении, у «президента» мифической «НКР» разгорается политический аппетит. Будучи генералом без армии или главой несуществующего государства, он вдруг нарочито пошёл наперекор руководству Армении.

Комментируя готовность Никола Пашиняна солидаризироваться с Баку в расформировании никчёмной Минской группы ОБСЕ, Шахраманян заявил, что он «против роспуска МГ ОБСЕ», поскольку «она остаётся единственной международной площадкой, способной разрешить карабахский конфликт». В общении с представителями местной прессы он предстал в образе человека, одержимого идеей повернуть время вспять.

Поезд мифического президента безвозвратно ушёл, однако он всё ещё продолжает верить сказкам радикалов и уличного сброда, который готовится к реваншу. Шахраманян и ему подобные ловкачи понимают, что почва из-под ног уходит, но, невзирая на это, продолжают гнусную пропаганду, уверяя людей в том, будто страница Карабаха не должна считаться закрытой. Выступая за сохранение Минской группы, он призывает к продолжению борьбы, надеясь сплотить поредевшие ряды.

На деле Шахраманян и ему подобные авантюристы порядком перекормили горстку карабахцев своей деланной решительностью и блеклой воинственностью. Однако мало-мальски мыслящие люди понимают, что самораспущенный «президент» блефует ради того, чтобы быть в фаворе и получать подачки от разных меценатов и дельцов. Его главным орудием борьбы продолжают оставаться интриги и поджигательство.

Он заведомо идёт против курса Никола Пашиняна, считая его виновником падения сепаратистского режима и исхода армян из Азербайджана, потому и двумя руками голосует за Минскую группу, которая превратилась в рудимент политики. По сути, сопредседатели МГ ОБСЕ — это политические трупы, которые забыли похоронить.

Но, будучи политиком сельского разлива, Шахраманян больше танцует под дудку французского президента Эмманюэля Макрона, который спит и видит во сне сюжет обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе. Для чего это нужно? Для того чтобы спровоцировать новый конфликт и под его соусом инициировать отправку в Южный Кавказ миротворческого контингента.

О планах зарубежных патронов и благодетелей знает и команда Пашиняна, которая утратила контроль над управлением страной. Она по определению не способна проводить в жизнь суверенную политику. Потому премьер на своём треке поёт песни о мире, подспудно веря в успех опасной затеи Парижа и Брюсселя. Однако реалии складываются не в пользу реваншистов и их наставников.

Дежурные высказывания о мире показывают, что Армения не только не готова к миру — она продолжает грязную двойную игру. Страна, где интенсивно нагнетается реваншизм, культивируется воинственная риторика, приближает свой печальный конец.

Заявления властей Армении о мире — это попытки ввести мировую общественность в заблуждение. На деле Иреван усиленно вооружается, готовясь не к миру, а к войне. Разве нужны дополнительные доказательства, чтобы обнажить разрыв слов и дел армянской верхушки?

Войны, по образному выражению, — это холодная пустыня, где нет жизни, а есть опасности и риски. Кому-кому, а Армении об этом известно практически всё.