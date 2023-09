Рустамова получила медаль за службу в рядах миротворцев ООН

Азербайджанская военнослужащая Лятифа Рустамова награждена за образцовую службу в рамках миротворческой миссии ООН.

Данная информация приводится в сообщении постпредства Азербайджана при ООН в соцсети Х.

«Мы вдвойне гордимся первой женщиной-миротворцем майором Лятифой Рустамовой, награжденной медалью ООН и благодарностью за образцовую военную службу в рамках миссии ООН в Южном Судане», – говорится в сообщении.

We are twice as proud of our first ever woman peacekeeper Major Latifa Rustamova, who has now been awarded both the @UN medal 🎖️and the certificate of commendation for her outstanding military service in UN Mission in South Sudan @unmissmedia pic.twitter.com/5I19fdzHU0

— Azerbaijan UN 🇦🇿 (@AzmissionUN) September 14, 2023