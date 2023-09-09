Как должен реагировать Баку на антироссийскую истерию Пашиняна? |
Страшное землетрясение в Марокко: больше 600 погибших (видео) |
Глава МИД ТРСК: Заявление Алиева придаст нам больше сил |
Назначены два новых заместителя Байрамова (фото) |
Ереван утверждает о готовности к диалогу с Баку по деэскалации |
Британская авиация удерживает Россию от ударов по кораблям с украинским зерном |
Байрамов сообщил Боррелю об угрозе армянских НВФ в регионе |
Багчи заявил о важности поддержки целостности Азербайджана (фото) |
Гаджиев допустил одновременное открытие Лачинской и Агдамской дорог |
Главное Мир

Главный раввин департамента Мозель во Франции в шоке от комментариев лидера Армении

Главный раввин департамента Мозель во Франции в шоке от комментариев лидера Армении

Главный раввин департамента Мозель на северо-востоке Франции и города Мец Бруно Фишзон шокирован комментариями армянского политического лидера, использующего тему Холокоста.

Об этом говорится в статье болгарского издания Sofia Globe.

В статье в частности отмечается, что с 27 августа по 7 сентября 86 ведущих раввинов Америки и Европы откликнулись на призыв бакинского раввина Замира Исаева и выступили против демонизации Азербайджана и использования темы Холокоста недругами страны.

Они потребовали «немедленно и полностью» прекратить использование темы Холокоста армянской пропагандой «ради достижения каких-либо политических целей».

Иудейские священнослужители также выразили разочарование в связи с сотрудничеством Армении с Ираном: «Мы хотели бы выразить наше глубокое разочарование сотрудничеством правительства Армении с правящими властями Исламской Республики Иран – страны, которая постоянно открыто призывает к уничтожению Израиля».

Сам Замир Исаев отметил, что «США и ЕС прилагают усилия для заключения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Оказание психологического давления на Азербайджан путем вынесения вопроса о «геноциде» может только навредить переговорному процессу».

Теги:
Из этой рубрики
Главный раввин департамента Мозель во Франции в шоке от комментариев лидера Армении
Мир

Главный раввин департамента Мозель во Франции в шоке от комментариев лидера Армении

2023/09/09, 11:30
Шарль Мишель: ЕС готов помочь пострадавшему от землетрясения Марокко
Мир

Шарль Мишель: ЕС готов помочь пострадавшему от землетрясения Марокко

2023/09/09, 10:53
В Казахстане стартовали военные учения сил ПВО стран СНГ
Мир

В Казахстане стартовали военные учения сил ПВО стран СНГ

2023/09/09, 10:46
Полиция Дели задержала мужчину за ложное сообщение о бомбе накануне саммита G20
Мир

Полиция Дели задержала мужчину за ложное сообщение о бомбе накануне саммита G20

2023/09/09, 10:27
Жители Гавайев требуют отделение от США
Мир

Жители Гавайев требуют отделение от США

2023/09/09, 10:13
В Индии стартовал саммит лидеров стран G20
Мир

В Индии стартовал саммит лидеров стран G20

2023/09/09, 10:00
SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink
Мир

SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink

2023/09/09, 09:32
Страшное землетрясение в Марокко: больше 600 погибших (видео)
Мир

Страшное землетрясение в Марокко: больше 600 погибших (видео)

2023/09/09, 09:29
Маск рассекретил переписку с главой Минцифры Украины
Мир

Маск рассекретил переписку с главой Минцифры Украины

2023/09/09, 09:20