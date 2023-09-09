Главный раввин департамента Мозель во Франции в шоке от комментариев лидера Армении

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Главный раввин департамента Мозель на северо-востоке Франции и города Мец Бруно Фишзон шокирован комментариями армянского политического лидера, использующего тему Холокоста.

Об этом говорится в статье болгарского издания Sofia Globe.

В статье в частности отмечается, что с 27 августа по 7 сентября 86 ведущих раввинов Америки и Европы откликнулись на призыв бакинского раввина Замира Исаева и выступили против демонизации Азербайджана и использования темы Холокоста недругами страны.

Они потребовали «немедленно и полностью» прекратить использование темы Холокоста армянской пропагандой «ради достижения каких-либо политических целей».

Иудейские священнослужители также выразили разочарование в связи с сотрудничеством Армении с Ираном: «Мы хотели бы выразить наше глубокое разочарование сотрудничеством правительства Армении с правящими властями Исламской Республики Иран – страны, которая постоянно открыто призывает к уничтожению Израиля».

Сам Замир Исаев отметил, что «США и ЕС прилагают усилия для заключения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Оказание психологического давления на Азербайджан путем вынесения вопроса о «геноциде» может только навредить переговорному процессу».