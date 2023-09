Байрамов почтил память погибших за Хорватию (фото)

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетил в Загребе мемориал «Голос хорватских жертв – Стена боли» и возложил к нему венок.

Данная информация приводится на странице МИД Азербайджана в соцсети Х.

«Министр почтил память лиц, погибших за Хорватию», – отмечается в сообщении.

Foreign Minister @Bayramov_Jeyhun has visited “Voice of Croatian Victims – Wall of Pain” monument in Zagreb and put a wreath at the memorial.

Minister paid tribute to the people who gave their lives for Croatia.@MVEP_hr pic.twitter.com/fSzf5CnJtt

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 6, 2023