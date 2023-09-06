Игорь Коротченко: Последствия для армянской государственности будут катастрофическими

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Никол Пашинян меняет вектор своей политики, и это направление можно охарактеризовать как разворот от России. В своем последнем интервью он заявил, что «Россия отдаляется от региона Южного Кавказа». Кроме того, он отозвал своего представителя из ОДКБ и назначил его представителем в Гааге. С другой стороны, парламент Армении должен будет ратифицировать Римский статут, что означает, что Ереван, как и западные страны, готов признать президента России военным преступником, и в случае поездки президента РФ в Армению, его там, по идее, должны арестовать.

Наряду с этим, жена армянского премьера Анна Акопян посещает Киев, а Ереван объявляет о военных учениях Армении и США. Все это подтверждает, что Армения приняла для себя решение отвернуться от России. Обо всех процессах, которые развиваются в отношениях Еревана и Москвы, рассказал в интервью Minval.az российский военный эксперт Игорь Коротченко.

– Как вы оцениваете обозначенные военные учения Армении и США? Как на это отреагируют в России?

– Однозначно, это антироссийские действия Еревана. Фактически Армения начала военно-политический развод с Россией. В ближайшее время, в конце этого года или о в начале 2024 года, Армения либо заморозит свое участие в ОДКБ, либо выйдет с этой организации. Соответственно, место России должны занять иностранные военные контингенты. Скорее всего, российская военная база будет заменена либо на натовскую, либо на базу ЕС или Франции. Это вполне реальные прогнозы трансформации Армении из союзного государства в недружественное, этот процесс запущен. Удастся ли его остановить России или здоровым силам Армении, или нет, сказать пока сложно. Тенденция неблагоприятная. В перспективе Армения станет недружественной страной, а, возможно, даже и враждебным России государством. Фактически Армения встала на тот путь, что и Украина.

Последствия для Армении, для ее государственности, будут плачевны. Россия убедилась, что верить Армении нельзя и сближение с Азербайджаном, Турцией и в целом с тюркским миром отвечает ее национальным интересам в новой геополитической конфигурации.

– Что вы можете сказать по визиту жены Пашиняна – Анны Акопян в Киев с гумпомощью?

– Визит супруги премьера Армении – Анны Акопян в Киев — это еще одно действие, носящее антироссийский характер. Поэтому здесь это ни гуманитарное и ни социальное мероприятие. Фактически жена Акопян, сам Пашинян и Армения, как государство, оказывают морально-политическую поддержку Киеву, с которым сейчас Россия находится в состоянии войны.

– Можно ли ожидать на фоне обострения отношений между Москвой и Ереваном, антипашиняновских волнений и смену власти в Армении?

– Я не думаю, что в Армении будут какие-то антипашиняновские волнения, потому что Пашинян избран большинством населения страны. Поэтому данный политический курс поддерживает большинство армянских граждан, имеющих право избирать. Следовательно, это выбор, который делает армянское общество. Ну, и вину за последствия, которые наступят в результате такой внешней политики, армянское общество должно присудить себе, а не искать внешних виновников и не проклинать Россию. Повторюсь, последствия для армянской государственности будут катастрофическими. Это очевидно для всех, за исключением Пашиняна и его команды.

– Никол Пашинян считает, что Россия отдаляется от региона Южного Кавказа. Что вы можете сказать об этом заключении армянского премьера?

– Пашинян может говорить все, что угодно. Его заявления носят антироссийский русофобский характер. Армения начала трансформироваться из дружественного России государства во враждебную. Все, что он заявляет — это следствие данной политики. Мы еще не знаем, какие катастрофические ошибки совершит Пашинян. Я могу четко сказать, что без России, без ОДБК, без поддержки Кремля, оказавшись зажатой между Турцией и Азербайджаном, Армения может лопнуть как грецкий орех в тисках.

– Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в своем последнем интервью заявил о том, что Армения «сириизируется». Как бы вы прокомментировали эту оценку помощника президента?

– Я не думаю, что Армения превратится в Сирию. Я думаю, что они допустят определенные провокации в отношении Азербайджана, и последствия этой силовой провокации будут катастрофическими для нее самой.

– Может ли Армения стать членом НАТО?

– Я не думаю, что Армения может стать членом НАТО. Это не одномоментный процесс. В момент, когда Армения разорвет отношения с Россией, и подаст заявку на вступление в НАТО, членство Армении в Альянсе невозможно, поскольку в регионе Азербайджан воспользуется своим правом открытия зангезурского коридора теми методами, которые посчитает оптимальными в данной геополитической ситуации. Кроме того, Турция, как союзник Азербайджана, будет блокировать вступление Армении в Североатлантический альянс.

– Как вы во всей этой истории оцениваете роль Франции?

– Франция в этой истории выступает как подстрекатель. Это рецидивы колониальной политики. Франция виновна в геноциде в Алжире и в ряде африканских стран. Париж своими действиями в поддержке Армении противодействует Турции, Азербайджану и России.

Ниджат Гаджиев