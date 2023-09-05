Халаты династии Каджаров свободно продаются в «Ичеришехер»? (фото)

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Эзотерик и исследователь Гобустана Тарлан Манафов в социальной сети Facebook разместил публикацию, адресованную, скорее, не простому читателю, а сотрудникам Министерства культуры и руководству Музея ковра.

На представленных Т.Манафовым фотографиях, сделанных в Историко-архитектурном заповеднике «Ичеришехер, запечатлены уникальные халаты, предположительно сшитые, по уверению автора поста, еще во времена царствующей династии Каджаров.

«Сегодня я видел реальное чудо! Каждый раз гуляя в «Ичеришехер», я делаю кислую мину и ворчу, что в антикварных лавках продают один китайский ширпотреб «а-ля сувениры»! Так вот я, ругаясь и критикуя продавцов, подошёл к одной из лавок и только хотел плюнуть в китайский новодел, как вдруг…… Под ногами в пыли валялись настоящие артефакты – халаты ханов Шеки и Ширвана! Я не поверил глазам, проверил, там реально вышитые серебром и золотом гербы Каджаров, Сефевидов! Ребята из Минкульта, Ширин Меликова – директор музея ковров, вы куда смотрите?! Купите это достояние истории», – пишет эзотерик на своей странице в соцсети.

Сотрудник Minval.az, заинтересовавшийся информацией, связался с автором поста – Манафовым. Он рассказал, что продавец антикварной лавки, оценивший каждый халат в 2 тысячи долларов, уверяет, что они подлинные. Но нет сертификатов подлинности, так как эти изделия не проверяла ни одна компетентная экспертная комиссия.

По словам Манафова, такое просто невозможно подделать.

«Это рукотворные халаты, с вышитой арабской вязью, шитые золотом и серебром, с гербом, изображающим льва с мечом. Кроме того, видно невооруженным глазом, что это не новодел, не ширпотреб. Те, кто разбирается в этом, поддержат меня и увидят, что я прав», – заявил Т.Манафов.

По его словам, главная проблема заключается в том, что если эти халаты на самом деле являются историко-культурным наследием Азербайджана, будет очень обидно, если такая редкость «уплывет» из страны, а на таможне даже проверять не станут: подумаешь, халат.

«Моя цель – достучаться до нужных людей. Я хочу, чтобы чиновники минкульта не отгораживались от реального мира стенами кабинетов, ибо сейчас нужно отстаивать каждую черепицу, собирать по крупинкам все доказательства громадных исторических пластов азербайджанской истории. Во всяком случае, так поступают по всем цивилизованном мире. И потому по факту необходимо вмешательство компетентных исторических экспертов, так как любой предмет, являющийся национальным достоянием, должен сохраняться и сертифицироваться», – резюмировал эзотерик.

В Историко-архитектурном заповеднике «Ичеришехер», к руководству которого обратился сотрудник Minval.az, ответили лишь, что займутся изучением этого вопроса.

Хочется верить, что представители Министерства культуры и соответствующих структур, наконец, проявят инициативу и возьмутся за сохранение исторического наследия Азербайджана, приступив к изучению вопроса подлинности этих уникальных халатов. Для этого нужно всего лишь не опоздать и назначить экспертизу давности и подлинности обнаруженных халатов.

Во всяком случае, если они действительно окажутся раритетом, их место в национальном музее истории Азербайджана, а не в заграничных коллекциях мистеров Х или на пыльной земле, что еще хуже.

Яна Мадатова