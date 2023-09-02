Лачинского коридора нет!

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«Лачинский коридор» существовал исключительно де-факто, да и то короткое время — чуть более одного года. С оккупацией Арменией в 1993 году Зангиланского, Губадлинского, Кельбаджарского и остальной части Лачинского районов «коридор» как де-факто явление перестал существовать, поскольку все четыре района перешли под контроль Армении. Такого широкого коридора не бывает. Это был уже даже не «коридор».

После перемирия 1994 года понятие «Лачинский коридор» вновь стало звучать, но уже в сугубо теоретической плоскости как один из элементов мирного урегулирования конфликта в контексте мадридских принципов. На земле никакого коридора уже не существовало, но он должен был стать реальностью (причем, не только де-факто, но теперь уже и де-юре) в случае реализации в будущем разрабатываемого посредниками мирного плана по урегулированию.

До реализации мадридских принципов дело, как известно, не дошло, и в своё «де-факто» состояние коридор вернулся с завершением 44-дневной войны.

По сути, то, чем являлась дорога после 10 ноября 2020 года, было тем же, что в 1992-93 гг. — де-факто коридором, но вовсе не де-юре, поскольку Трехстороннее Заявление, отражающее временное положение дел, изначально не подразумевалось как межгосударственный договор.

Таким образом, де-факто «Лачинский коридор» существовал лишь в 1992-93 гг. и затем с 2020 года до учреждения на пограничном мосту над рекой Хакари азербайджанского ППП. Де-юре же он не существовал ни минуты, потому как Баку не ставил свою подпись ни под одним договором, формально учреждающим на территории государства какой бы то ни было коридор.

Теперь подходим к самому главному. С появлением ППП мы перестали произносить выражение «Лачинский коридор» ввиду его фактического и формального отсутствия на земле. Сегодня его действительно нет ни де-факто, ни де-юре, а есть лишь обычная дорога, часть которой временно находится под контролем РМК (который сам по себе точно так же временно находится в регионе). Сегодня «Лачинский коридор» вновь, как и до 44-дневной войны, переместился в теорию, но в этот раз перемещение сие произошло сугубо в одностороннем порядке, так как Азербайджан, допускавший создание коридора в рамках мадридских принципов, сегодня уже ничего подобного не допускает и даже не обсуждает.

А что там имеют в своих мечтах другие государства, нас как-то мало волнует. Главное, что мы сами не видим никакого «Лачинского коридора» ни на земле, ни в теории, ни даже в чьих-то мечтах.

Мы, хоть и не используем больше фразу «Лачинский коридор», тем не менее, мы никого пока ещё не просили перестать её использовать.

Однако с введением на ППП «Лачин» полноценного паспортно-таможенного контроля Баку должен будет официально обратиться к международному сообществу с просьбой перестать использовать эту фразу. Карабах признан всем миром в качестве части Азербайджана, а «права и безопасность армянского населения» вовсе не предполагают и не обязывают никого к созданию на своей территории какого-то «коридора». Связи между «гражданскими правами» и «коридором» нет.

После официального обращения Баку к мировому сообществу любое последующее использование фразы «Лачинский коридор» будет восприниматься как неуважение к суверенитету Азербайджана.

Зухраб Дадашов