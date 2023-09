Азербайджан укрепляет партнерство с китайскими компаниями

Делегация, возглавляемая министром экономики Азербайджанской Республики Микаилом Джаббаровым, приняла участие в церемонии открытия в Пекине Китайской международной выставки торговли услугами (CIFTIS), обсудила расширение сотрудничества с руководителями компаний China Energy International Group Co. Ltd., Wenzhou Ningshing Trading Co. Ltd. и Wontai Power, сообщает Министерство экономики.

Мероприятие собрало представителей тысяч местных и зарубежных компаний, а также руководителей государственных структур Китая и других стран. Азербайджан с 2019 года представлен на CIFTIS единым стендом.

В ходе встреч с представителями китайских компаний была подчеркнута значимость развития сотрудничества, предоставлена информация о благоприятной бизнес-среде Азербайджана, созданных для инвесторов возможностях, проектах в сфере альтернативной энергетики и перспективных направлениях партнерства.

На встрече с председателем компании China Energy International Group Co. Ltd. Лю Жесиангом была предоставлена информация о потенциале Азербайджана в области зеленой энергии и проектах, реализуемых в этом направлении на освобожденных от оккупации территориях. Стороны обсудили сотрудничество в сферах опреснения морской воды, солнечной, ветряной и гидроэнергетики.

С председателем компании Wenzhou Ningshing Trading Co. Ltd. Фэном Цианщанем обсуждался ход реализации осуществляемого компанией в нашей стране проекта по строительству завода по производству керамических плит и перспективы сотрудничества.

На встрече с вице-президентом компании Wontai Power Лин Бошенгом были отмечены возможности инвестирования в проекты ветряной станции и системы хранения энергии. Стороны обсудили потенциал реализации проекта системы хранения энергии на основе государственно-частного партнерства и другие вопросы сотрудничества.