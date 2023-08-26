Ильхам Алиев: Помню, когда мне исполнилось 50 лет…

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Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в организованном Министерством культуры и специальным представительством президента в Лачинском районе при поддержке Фонда Гейдара Алиева праздничном мероприятии «День города Лачин», состоявшемся на берегу реки Хакари в городе Лачин.

Глава государства выступил на мероприятии:

– Дорогие лачинцы, дорогие друзья.

Прежде всего, сердечно поздравляю лачинцев с Днем города. Впервые в Лачине проводится День города, проводится с большими торжествами, с большим энтузиазмом. Как вам известно, некоторое время назад моим распоряжением было принято решение о проведении дней городов на освобожденных территориях, были учреждены дни городов. Дни городов – это дни освобождения наших городов. А город Лачин был полностью освобожден 26 августа.

В результате Второй Карабахской войны 1 декабря Лачинский район был освобожден от оккупации, однако город Лачин и два села – села Забух и Сус находились не под нашим контролем, потому что бывший Лачинский коридор проходил через этот город, эти села. Проведя за короткое время новую дорогу, мы вернулись как в Лачин, так и в села Забух и Сус, и сегодня утром у меня состоялась встреча с забухцами. Вчера вечером они после долгого перерыва – спустя 31 год вернулись в родное село и уже живут здесь. А лачинцы находятся здесь с 28 мая. 28 мая – в День независимости я вручил первой группе лачинцев ключи от их домов и, таким образом, начался период возрождения Лачина. С того времени по сегодняшний день около тысячи жителей Лачина поселились в городе, а до конца года будут готовы дома для 900 семей. То есть до конца этого года в Лачине будут жить несколько тысяч как горожан, так и сельчан. Это большое счастье. Это счастье нам подарили наши победоносные Вооруженные силы. Пользуясь случаем, с уважением чтим светлую память всех наших шехидов, да упокоит Аллах их души. Ценой их крови и жизни, благодаря отваге наших героических сынов мы сегодня находимся здесь, сегодня мы проводим на наших родных землях праздничные торжества. Большего счастья быть не может.

Оккупация Лачина была большой трагедией, как для лачинцев, так и для всего азербайджанского народа. Оккупация каждого села, города была большой трагедией, но оккупация Лачина была большим испытанием, большой катастрофой со стратегической точки зрения, потому что таким образом между Арменией и бывшей Нагорно-Карабахской автономной областью возникала географическая связь и началом наших последующих потерь была потеря именно Шуши и Лачина. В истории независимого Азербайджана месяц май был связан с этими двумя трагическими днями. То есть, в нашей независимой жизни май был трагическим месяцем. Потому что 8 мая была оккупирована Шуша, а 18 мая – Лачин. Оккупация подрывала нас внутренне, и эта оккупация была началом оккупации других наших земель, так как первой была оккупирована Шуша, а после нее – Лачин.

Сегодня мы празднуем как в Шуше, так и в Лачине, к тому же вернулись жители, вернулась жизнь. Сегодня утром я участвовал в нескольких мероприятиях с детьми. Я спрашивал их и в Забухе, и в городе Лачин: Вы приехали из Баку, Сумгайыта, других мест, не скучаете? Сказали: нет. Мы с гордостью живем на своей родной земле. Каждый лачинец, каждый бывший вынужденный переселенец сегодня живет с чувством гордости. Каждый азербайджанец, все граждане Азербайджана во всех уголках страны, азербайджанцы мира живут с чувством гордости за то, что мы, одержав историческую Победу, продемонстрировали всему миру силу, волю азербайджанского народа и вернулись на свои земли, проливая кровь. Путем переговоров сделать это было невозможно и война была единственным выходом. Мы вели справедливую войну, мы сражались, воевали на своей земле. Мы не заримся на земли других стран, но и свои земли никому не отдадим. Неоднократно излагая позицию Азербайджанского государства по этому вопросу еще в период оккупации, я говорил, что азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией, любой ценой вернется на свои родные земли. И так и случилось.

А сейчас мы отстраиваем Лачин. Когда я приехал в Лачин в сентябре прошлого года, вид города был плачевным, город, можно сказать, был в разрушенном состоянии. Было несколько оставшихся со старых времен, относящихся к дооккупационному периоду безобразных зданий. Как вы знаете, армянское государство, совершив военное преступление, проводила здесь незаконное заселение. В частности, пригласив сюда армян из зарубежных стран, Ближнего Востока, они расселили их в наших домах, домах азербайджанцев. Это, еще раз хочу сказать, военное преступление. К сожалению, международные организации, покровители армян закрывали на это глаза. Для них это было приемлемо, потому что зарубежные покровители Армении, так же, как армянское государство, считали, что эти земли должны оставаться под оккупацией вечно. Наша воля, наша сила, наш кулак обрушились и на их головы, так как создание на наших землях второй Армении, второго армянского государства было плодом воображения не только руководства Армении.

А сегодня мы доказали всему миру, что никто не может повлиять на нашу волю. Мы это продемонстрировали во время войны, показали, идя в течение 44 дней только и только вперед, уничтожая врага, поднимая наш флаг. И в течение около трех лет, прошедших после войны, мы вынуждены доказывать это. Потому что проводимые против нас кампания, грязная пропаганда не могут повлиять на нашу волю, не могут заставить нас свернуть со своего пути. Справедливость на нашей стороне, международное право на нашей стороне, мы никого не боимся и продемонстрировали это и на поле боя, и в политической плоскости. Чем быстрее покровители Армении поймут это, тем лучше будет для Армении и для всего региона. Мы – народ-созидатель. То, что мы всего за 8 месяцев отстроили город Лачин, свидетельствует и о таланте, и о воле нашего народа, в то же время демонстрирует, что хозяевами этих земель являемся мы. Армения на протяжении 30 лет держала наши земли под оккупацией. Любой человек, приезжающий на освобожденные территории, своими глазами видит проявления армянского вандализма. Если эти земли принадлежали им, то почему города, села разорены, почему разрушены все исторические памятники? Они тоже знали, что рано или поздно мы придем. И мы знали, что рано или поздно мы придем. В период оккупации на многочисленных встречах с бывшими переселенцами я говорил, что наступит день и мы поднимем наш флаг в Лачине, в Шуше и в других городах, которые в то время были оккупированы.

Помню, когда мне исполнилось 50 лет, я встретился с лачинцами в Карабахе, Агджабединском районе Карабаха, в поселке Тахтакерпю, и сказал им, – открывался новый городок для переселенцев, – государство обеспечивает вас лучшими условиями, но после освобождения наших земель мы создадим для вас в Лачине еще более лучшие условия, так и случилось. Свое 50-летие я отметил в Агджабеди с лачинцами, 60-летие – в Шуше, на Джыдыр дюзю. И сегодня, в День города Лачин я вместе с вами участвую в этих праздничных мероприятиях. Это большое счастье, для меня, для вас, для каждого из нас. Мы переживаем счастливые дни и уверен, что наш народ отныне будет жить в условиях мира, спокойствия, будет строить и творить на своих родных землях. На примере Лачинского района мы видим реалии возрождающегося Азербайджана, видим возрождающиеся земли.

Хочу затронуть еще один вопрос. Как вам известно, 23 апреля этого года в Лачинском районе, на азербайджано-армянской границе был установлен погранично-пропускной пункт. Продемонстрировав еще раз волю, смелость, уверенность в своих силах, мы сделали это. Сколько давления было на нас, сколько нам угрожали! Это продолжается и сегодня, и сегодня Армения и те, кто стоят за ней, плетут интриги против нас в рамках различных международных организаций. Ничто не может заставить нас свернуть со своего пути. 23 апреля означает полное восстановление нашей территориальной целостности. Установление погранично-пропускного пункта означает полное восстановление нашей территориальной целостности, и мы сделали это в рамках международного права, мы защищаем свою территорию, мы защищаем и будем защищать свои границы.

В связи с Лачинским районом произошли многие важные исторические события. Посмотрите, как красив сегодня город Лачин, всего за 8-9 месяцев, не прошло и года. Мы начали восстановительные работы в октябре прошлого года. И сегодня мы уже принимаем гостей в Лачине. Приехали гости из различных уголков Азербайджана, приехали дипломаты, представляющие зарубежные страны. Это еще раз показывает, что наш народ строит и творит на своих родных землях.

Дорогие лачинцы, я еще раз от всей души приветствую вас, хочу поздравить вас с Днем города. Уверен, что вы будете спокойно, счастливо жить на земле своих предков. Вы заслуживаете этого. 30 лет вы страдали и физически, и морально. А сегодня возрождающийся уже Лачин, возрождающийся Карабах, возрождающийся Восточный Зангезур демонстрируют нашу силу и показывают, что мы всегда добиваемся желаемого.

Еще раз поздравляю вас. Да здравствует Лачин! Да здравствует Азербайджан!