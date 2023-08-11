Армянские лоббисты с азербайджанскими именами, или Кому служат «политэмигранты»?

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Так называемая «азербайджанская политическая эмиграция» в очередной раз пробила одно. В Twitter аккаунте одного из «широко известных в узких кругах персоналий» – Бахруза Самедова — появился показательный хэштег: #stoptheblockade.

Понятно, что речь идёт о мифической «блокаде Нагорного Карабаха». Еще раньше Бахруз Самедов тиснул на портале New Eastern Europe опус, где уверяет, будто бы победа Азербайджана в 44-дневной войне «ничего не решила» (то есть, в переводе, не сдвинула ситуацию в пользу Армении), «наскакивает» на Азербайджан за стремление одержать «тотальную победу» и льет слезы, что после вывода российских миротворцев в 2025 году будущее «Нагорного Карабаха» представляется ему темным…

Напомним: это тот самый Бахруз Самедов, который уже пытался пускать ядовитые стрелы в адрес азербайджанского «Парка трофеев». Судя по всему, ему и его хозяевам «переварить» военную победу Азербайджана в финале планировавшейся в Ереване «новой войны за новые территории» ну никак не удается.

Наконец, вспомним: это те же «политэмигранты», которые вовсю раскручивали «призыв к миру», опубликованный на платформе Caucasus Talks («Разговоры о Кавказе») 6 октября 2020 года. На первый взгляд, обычная и привычная околомиротворческая риторика в стиле «в тот момент, когда ты читаешь это сообщение, люди гибнут в Нагорном Карабахе и его окрестностях. Молодые парни и мужчины убивают друг друга, не имея перспективы решения», «война никогда не разрешит конфликт», «мы выступаем за немедленное прекращение огня и всеобъемлющие переговоры с участием всех армянских и азербайджанских сторон в конфликте» и т.д. О ракетных ударах по Гяндже не было сказано ни слова. Выступить с подобным обращением, когда министр обороны Армении Давид Тоноян обещал «новую войну за новые территории», а Никол Пашинян устраивал свои пьяные танцы в Шуше, «миротворцам» в голову не пришло. Они тиснули свое «обращение» уже после освобождения Джебраила, когда, как признавал теперь уже бывший глава ГШ ВС Армении Оник Гаспарян, азербайджанцы «сломали хребет» армянской армии, исход войны был по сути предрешен, и надо было срочно искать способ остановить азербайджанское наступление, как минимум — выиграть паузу для перегруппировки сил, как максимум — начать переговоры, пока еще можно торговаться. Но не рассчитали, что это «обращение» в Азербайджане не вызовет ничего, кроме брезгливости и возмущения.

А теперь Бахруз Самедов раскручивает новую установку армянской пропаганды — насчет «блокады Нагорного Карабаха». И вряд ли он при этом действительно глубоко не в курсе, что никакой «блокады», а тем более «гуманитарной катастрофы» в Карабахе нет и не было, а имеет место дешёвый балаган.

Просто даже дешёвому балагану, как выясняется, нужны так называемые «клакеры». Так в театральных кругах именуют «подставных зрителей», которые – не бесплатно, разумеется! – могут создать в зале шум, аплодисменты, овацию, изобразить крики «браво!», а если надо, то и кого-то освистать. И вот теперь «недозвезды политической эмиграции», судя по всему, выполняют роль таких вот клакеров уже для армянского лобби. И не только в изрядно затянувшейся поднадоевшей публике постановке на тему «гуманитарный кризис в Карабахе». Так, госпожа Арзу Гейбулла старательно «репостит» любой негатив об Азербайджане, в особенности состряпанный в околоправозащитных кругах, и в унисон с армянскими сайтами и ТГ-помойками льет слезы по поводу ареста Губада Ибадоглу. На той же далеко не почетной ниве «трудится» и Махаммад Мирзали, который старательно тиражирует сказки про «покушения» на себя, любимого, и репостит в своем аккаунте не только любые «наскоки» на Азербайджан, но и сообщения о митингах в поддержку «Нагорного Карабаха»…Словом, сия тусовка окончательно съехала на обслуживание информационных интересов армянского лобби и превратилась в армянских лоббистов с азербайджанскими именами, которые послушно озвучивают «спущенные» хозяевами «установки». Но в расчете на кого и на что? На азербайджанскую аудиторию? Вряд ли.

44-дневная война убедительно продемонстрировала силу единства народа нашей страны в вопросе территориальной целостности. Другое дело — попытки оболванить мировую общественность и изобразить, будто бы «есть и азербайджанцы, которые выступают против операции по очищению азербайджанской территории от оккупантов, возмущаются в связи с «Парком трофеев», а теперь вот «переживают по поводу «блокады Карабаха»». А «политэмигрантам» надо отрабатывать статус беженца, пособия, и еще получать деньги на свою «политическую деятельность» по очернению Азербайджана и продвижению армянских нарративов.

И вот это уже никак не получится назвать «оппозиционной деятельностью». Можно быть в оппозиции к власти. Но «оппозиция» к стране имеет совсем другое название — предательство. Со всеми вытекающими.

Нурани, обозреватель