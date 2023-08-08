По итогам Саммита в Джидде: Наибольшая угроза для Украины – заключение мира любой ценой

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5-6 августа в городе Джидда (Саудовская Аравия) прошел Саммит, на котором 40 стран обговаривали общие контуры будущего мирного соглашения между Украиной и Россией. Сам факт проведения Саммита и список вовлеченных стран говорит о нарастающей готовности ключевых игроков «помирить» воюющие страны, а также определить и зафиксировать изменения на международной арене, которые произошли с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Важно отметить успех Саудовской Аравии, которая инициировала и смогла собрать страны с разными подходами и оценками текущей войны. Отдельно выделяют участие в Саммите представителя КНР, который, по словам европейских дипломатов, принимал конструктивное участие в переговорах и позитивно отзывался о будущих встречах. Также важно отметить вовлечение стран «глобального юга» в переговорный процесс, что опровергает тезис о том, что эти страны не интересуются войной и не готовы включаться в формирование поствоенного мира. В Саммите приняли участие Египет, ЮАР, Аргентина, Бразилия, Чили, Индия, Иордания, Кувейт, Катар и другие, что безусловно есть знаковым с точки зрения понимания и готовности стран включаться в мирное урегулирование и решения глобальных проблем, вызванных российско-украинской войной.

Все страны, входящие в БРИКС, помимо РФ, принимали участие в Саммите и согласились с ключевой позицией «мирного плана» о необходимости восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины. По другим позициям «мирного плана» Украины консенсуса со странами «глобального юга» достичь практически не удалось, например, по вопросам ответственности РФ за войну в Украине. У стран «глобального юга» доминирует позиция о необходимости включения РФ в переговорный процесс уже на данном этапе и создания условий, чтобы «гарантии безопасности» для РФ также были формулированы.

О необходимости учитывать позицию РФ заявляет Китай, аргументируя это тем, что «мирное соглашение» по Украине должно включать в себя и общие договоренности по линии США-РФ, чтобы минимизировать подобные конфликты в будущем. Бразилия, в свою очередь, предлагает не изолировать РФ, а, наоборот, приглашать уже сейчас для выработки наиболее общих договоренностей, которые будут расширяться с каждой последующей встречей. Важно, что, помимо Бразилии, никто из стран «глобального юга» не настаивал на участии РФ в следующем раунде переговоров. В целом можно предположить, что для этих стран российско-украинская война остается чем-то далеким, не затрагивающим их национальные интересы. Участие стран «глобального юга» стоит рассматривать, скорее, как «массовку», но и эта массовка может сыграть решающе позитивную роль для установления мира на следующих этапах переговоров.

Китай на Саммите представлял посланник по евразийским делам Ли Хуэй, который предварительно побывал в европейских столицах с целью поиска точек соприкосновения для возможного политического урегулирования войны. МИД КНР отмечает, что Ли Хуэй «имел широкие контакты и общение со всеми сторонами относительно политического урегулирования украинского кризиса, выслушивал мнения и предложения всех сторон, и способствовал дальнейшему укреплению международного консенсуса». Участие Китая на Саммите не стоит рассматривать одномерно как жест против РФ или за Украину. Китай отстаивает свои национальные интересы и на данном этапе решил изменить стратегию, перейдя из выжидания в активное включение в переговорный процесс по мирному соглашению. Скорее всего, Китай оценивает военное истощение обеих сторон как высокое, и понимает, что все движется к необходимости оформления «передышки» и хочет двигаться в фарватере переговорных процессов.

Для Украины важен как сам факт проведения Саммита в Джидде, так и то, что украинская «формула мира», предложенная президентом Украины, обсуждается как базовая, и на основе ее создадут группы по решению глобальных проблем, вызванных войной. Представитель Украины на Саммите Андрей Ермак отметил, что стран-участниц на встрече в Джидде было почти втрое больше, чем на консультациях в Копенгагене, и называет разговор «чрезвычайно честным и открытым». «Были разные взгляды, но все присутствующие засвидетельствовали приверженность своих стран принципам Устава ООН, международного права и уважению суверенитета, нерушимости территориальной целостности государств. Встреча в Джидде стала шагом к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной. Каждое государство-участник консультаций имеет возможность проявить лидерство в глобальных усилиях ради мира. И большинство из них уже определило свою роль в реализации отдельных пунктов формулы.

Как известно, Россию не приглашали на Саммит в Джидде, в значительной степени из-за ее неконструктивной позиции и неготовности к осуществлению конкретных шагов по деэскалации. Для РФ этот Саммит – еще один конкретный шаг ее изоляции на международной арене, причем в этот раз ее изолируют даже от наиболее близких партнеров. Околокремлевский политолог Сергей Марков считает результаты Саммита в целом победными для Запада и настаивает на том, что основная их цель – остановить будущее наступление армии РФ: «Даже теперь по пунктам «плана Зеленского» будут созданы какие-то рабочие группы. Это институционализация американцами ведущей роли «плана Зеленского» для будущего широкого плана от коалиции, который американцы этой осенью хотят предъявить России как ультиматум. И это их успех. России правильно бы в этих условиях и свой какой-то план выдвинуть. И более жестко сформулировать полное отрицание плана Зеленского».

С самого начала полномасштабного вторжения Украина поставила перед собой целью максимальную консолидацию мирового сообщества для поддержки Украины и оказания необходимого давления на РФ. В этом контексте необходимо рассматривать результаты встречи в Джидде. Украина добилась расширения географии стран, которые пусть всецело не поддерживают позицию страны, но готовы объединиться вокруг ключевых позиций «мирного плана». Присутствие Китая и Индии на Саммите также весьма позитивно для Украины и сигнализирует о формировании консенсуса между ключевыми странами касательно необходимости заключения мирного соглашения между Украиной и РФ в обозримом будущем. Наибольшая угроза для Украины – это заключение мира любой ценой, на невыгодных для страны условиях, закладывающих кризисные ситуации в будущем. Такими условиями может быть: отказ от полного вывода российских войск с территории Украины; давление на Украину с требованием признать Крым и оккупированные территории частью РФ, фактически отказавшись от них.

Встреча в Джидде, как и планировалось, стала консультационной площадкой для обмена мнениями перед следующей встречей, которая возможно пройдет в Индии. Как известно, президент Украины надеется собрать масштабный Саммит по реализации «формулы мира» осенью 2023 года. В целом Саммит стал дипломатическим успехом Украины и западной коалиции по дальнейшей изоляции РФ и поиска незападных стран, которые готовы принимать участие в урегулировании конфликта, и посылать РФ сигналы о необходимости завершения военной авантюры.

Специально для Minval.az, Николай Назаров, руководитель Центра исследований региональной безопасности