Участники саммита по Украине в Джидде не стали принимать итоговый документ

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Встреча дипломатических советников по национальной безопасности и политических директоров внешнеполитических ведомств по ключевым принципам восстановления устойчивого и справедливого мира для Украины в Джидде (Саудовская Аравия) 5 августа закончилась без итогового коммюнике. Об этом говорится в материале Spiegel, опубликованном 6 августа.

На встречи были представители 40 государств, без представителя РФ. Как говорится в статье, за закрытыми дверями обсуждалась «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского. Среди стран-участниц были западные страны, такие как США и Германия, а также Китай, Индия и государства Южной Африки.

После дебатов и переговоров за закрытыми дверями встреча завершилась без финального заявления по ее итогам, пишет Spiegel. Но как заявили СМИ европейские дипломатические круги, было достигнуто согласие по центральным пунктам мирного плана Зеленского, таким как «территориальная целостность и суверенитет» Украины.

Собеседники Spiegel рассказали, что Китай «активно» участвовал и высказывал «позитивные» взгляды на возможную дальнейшую встречу такого рода.

В свою очередь глава бразильской делегации Селсо Аморим призвал к «подлинным переговорам с участием всех сторон», включая Россию. Он считает, что даже если Украина является «самой большой жертвой», для мира необходимо в переговорный процесс «каким-то образом вовлечь Москву».

Spiegel резюмировал, что целью встречи в Джидде была «консолидация различных мирных планов», в частности Китая, Африки и Бразилии, с планом из десяти пунктов, составленным Украиной. Издание подчеркнуло, что план Зеленского в первую очередь предусматривает вывод войск РФ из Украины.