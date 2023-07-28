«Чтобы добиться успехов в переговорах, Россия должна поторопиться с выводом РМК из Карабаха»

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Геополитические игры вокруг карабахского конфликта только набирают оборот. С каждым днем новые вызовы, новые риски. Однако официальный Баку, похоже, что и Ереван тоже, настроены на урегулирование карабахского конфликта, возможно, будет подписано мирное соглашение.

В интервью Minval.az политолог Ахмед Алили рассказал о том, как развиваются процессы вокруг Карабаха.

– Как вы оцениваете итоги переговоров в Москве? Насколько переговоры глав МИД результативны?

– В Москве мы услышали то же самое, что и в Брюсселе, и в Вашингтоне. Но в Москве пошли немного дальше, особенно по части лачинской дороги. Эта дорога очень важна для России не только с точки зрения необходимости, но и с точки зрения репутации. С другой стороны, о правах карабахских армян не было речи.

После 2020 года, когда Брюссель и Вашингтон пытались активничать на азербайджано-армянском трэке, Москва чувствовала себя уверенной, поскольку на тот момент доминирующая роль на переговорах принадлежала ей, в Кремле полагали, что никто не сможет их заменить. Однако ситуация изменилась из-за ряда факторов. Среди них, конечно же, и российско-украинский конфликт. Ситуация изменилась с мая 2023 года, и сейчас Брюссель с Вашингтоном взяли главенство в переговорах, даже пошли вперед. А Москва пытается догнать их.

Что касается результатов этой встречи, то ими уже никого не удивить. Пашинян признал территориальную целостность Азербайджана на разных переговорных площадках. Об этом он заявлял и в Ереване. Отныне результатом будет считаться лишь подписанный между Баку и Ереваном документ. А пока нет документа, мы можем говорить только о каких-то намерениях. Касаясь встречи глав МИД в Москве, мы можем говорить о настроениях в Первопрестольной. Кремль не раз после встреч в Брюсселе и Москве брал инициативу в свои руки, но всякий раз процесс срывался. Сейчас же нужно довести дело до конца.

– Какова вероятность подписания мирного соглашения по карабахскому вопросу?

– Перспективы подписания мирного договора зависят не от Москвы, и даже не от Брюсселя. Если мы хотим видеть что-то позитивное, то должны ознакомиться с последним интервью Пашиняна французскому изданию «Франс-пресс», а также с его последним выступлением. По ним можно понять о прогрессе, произошедшем в сознании Пашиняна относительно геополитической обстановки в регионе. Это не тот Пашинян, которого мы знали, а знали мы его как популиста, не пользовавшегося академическими терминами. Эти выступления Пашиняна говорят о его трансформации и изменении.

Мы видим, как он отстраняется от карабахских армян, но не хочет перемен в своей политике. Он понимает, что мирный документ надо подписать, и видит себя как государственного деятеля. Он начал понимать свою историческую ответственность перед народом Армении. Я думаю, что он уже созрел для подписания мирного соглашения. Однако в переговорах мы видели взлеты и падения, поэтому торопиться не стоит.

– До конца года ожидаются две встречи на высшем уровне между лидерами Азербайджана и Армении, осенью в Брюсселе, а затем в Москве. Ожидаете ли вы подписания соглашения на одной из этих встреч?

– Брюссель и Москва являются определенными конкурентами. Последние заявления пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой прямо указывают на то, что Москва воспринимает активный Брюссель как конкурента, желающего вытеснить Россию из региона. Поэтому активность Брюсселя раздражает Кремль. Москва попытается, чтобы мирное соглашение было подписано либо в столице России, либо в другом ее городе.

Но все же, основные продвижения произошли на брюссельском трэке. Армения и Азербайджан признали территориальную целостность друг друга в рамках брюссельской встречи. Это дает Брюсселю моральное право требовать подписания мирного соглашения на европейской площадке. Если выбирать между этими двумя полюсами, то мирный договор можно подписать на границе Азербайджана и Армении, либо в Тбилиси. Думаю, что стороны максимально близки к подписанию мирного договора.

Однако терпение Азербайджана на исходе. Действия премьера Армении и его команды непоследовательны, сегодня они говорят одно, а завтра делают другое. По анклавам и коммуникациям было достигнуто соглашение еще в ночь на 10 ноября 2020 года, но потом Пашинян передумал, вычеркнул анклавы – это неблагородное поведение. Поэтому и мы можем выдвинуть новые требования, в частности по западным азербайджанцам. Ереван также понимает, что чем дальше процесс, тем больше возникает у Азербайджана идей и предложений. Они понимают, что время работает на Азербайджан, и медлить уже нельзя.

– Один из главных вопросов – нахождение РМК в Карабахе в условиях сопротивления армян и международного давления из-за лачинской дороги. Какой будет судьба миротворцев?

– О судьбе РМК хорошо сказал Пашинян. Он четко заявил, что, если бы пригожинский мятеж продолжился бы не день, а месяц, то уже сейчас РМК не было бы в Карабахе. Он имеет в виду, что внутриполитическая ситуация в России оказывает прямое влияние на весь этот процесс. Поэтому вопрос РМК – решенный. Я бы даже сказал, что Россия должна поторопиться с выводом их из региона. Если они сделают это сейчас, то добьются успехов в переговорах с Азербайджаном.

Но к 2025 году ситуация может поменяться, и они могут уйти из региона, ничего не добившись. Сейчас у Москвы есть шанс, и я не вижу в этом никаких сложностей. После Пригожина стало ясно, что те события, которые происходят во внутриполитической жизни России, указывают на то, что миротворческий контингент в Карабахе останется как номинальная сила. Потому что, когда был создан российско-турецкий мониторинговый центр, российская сторона сразу же начала игнорировать его. Сегодня то же самое могут сделать Турция и Азербайджан с РМК, игнорировать его. Москве выгоднее договориться с Баку.

– Азербайджан постепенно переселяет своих граждан в освобожденные территории. Сколько, на ваш взгляд, этот процесс будет длиться?

– Переселение азербайджанцев в Карабах говорит об активной работе государства в этом направлении. Мы увидим больше успехов с изменением региональной безопасности. С уходом армянских вооруженных сил из Карабаха появится больше возможностей обеспечить безопасность азербайджанцев. Нужно учесть также темпы разминирования региона. Чем быстрее будут разминированы территории, тем скорее люди вернутся в родные места. Сейчас Азербайджан заинтересован переселить людей в Кельбаджар, Лачин, в приграничные зоны с Арменией. Кроме того, нужно решать экономические вопросы региона, чтобы люди могли работать на местах.

Ниджат Гаджиев

Интервью опубликовано в рамках проекта «44-дневная Отечественная война и ее отражение в социальных сетях» Общественного союза демократии и женских инициатив при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики.