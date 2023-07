Айхан Гаджизаде отреагировал на провокационное заявление Пашиняна

Начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде ответил на твит премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что грузы направляемые в Карабах, якобы, являются «жизненно важными продуктами питания».

Об этом представитель МИД написал в соцсети Twitter.

«Это чистая провокация и манипуляция армянской стороны. Направление автоколонн на суверенные территории Азербайджана под видом «гуманитарной помощи» и без согласования с Азербайджаном является посягательством на его территориальную целостность и суверенитет», – говорится в публикации.

This is a pure provocation and a manipulation by the Armenian side.

Dispatch of car convoys to the sovereign territories of Azerbaijan, under the disguise of “humanitarian aid” and without 🇦🇿’s consent, is an attack on it’s territorial integrity and sovereignty. https://t.co/Rcqsc12vfn

— Aykhan Hajizada (@Aykhanh) July 26, 2023