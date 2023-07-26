Айхан Гаджизаде отреагировал на провокационное заявление Пашиняна

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Начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде ответил на твит премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что грузы направляемые в Карабах, якобы, являются «жизненно важными продуктами питания».

Об этом представитель МИД написал в соцсети Twitter.

«Это чистая провокация и манипуляция армянской стороны. Направление автоколонн на суверенные территории Азербайджана под видом «гуманитарной помощи» и без согласования с Азербайджаном является посягательством на его территориальную целостность и суверенитет», – говорится в публикации.