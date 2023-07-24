Сержику стоит вспомнить результаты апрельских боев, а потом сравнить их с 44-дневной войной

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В Армении продолжается «конкурс политического нытья». На сей раз отличился Сержик Саргсян, военный преступник и соучастник Ходжалинского геноцида. Сей персонаж опубликовал на своем сайте открытое письмо президентам США, России и Франции, где слезно умоляет Байдена, Путина и Макрона «остановить гуманитарную катастрофу в «Арцахе» (здесь и далее кавычки наши — Minval)».

Всеми силами старается восполнить отсутствие фактов трескотней эпитетов. Тут тебе и «длящаяся более 7 месяцев блокада», и «физическое существование 120 тысяч арцахцев в прямом смысле этого слова находится под угрозой»… А требование одно — надавить на таких-сяких «фашистов», которые «превратили убийство армян в образ жизни», и заставить их «открыть» Лачинскую дорогу. А затем, мол, решать проблему дипломатическими средствами. Ну разумеется, Серж Саргсян, который в беседе с Томасом де Ваалем лично бахвалился соучастием в расправе над мирным населением Ходжалы, а будучи президентом, открывал памятник гитлеровскому пособнику Гарегину Нжде, «автору» этнических чисток азербайджанцев в Зангезуре — именно тот персонаж, который может кого-то называть «фашистом» или обвинять в этнической ненависти.

Впрочем, с таким «отрывом от реальности», как в послании Сержика Саргсяна, в политике, даже армянской, сталкиваться приходится нечасто. Человеку, который 10 лет занимал пост президента Армении, по штату как бы положено понимать: вопли о «блокаде», «голоде» и «гуманитарной катастрофе» не работают. И не могут работать в то время, когда Интернет и соцсети переполнены фотографиями веселых вечеринок, ресторанных ужинов и щедрых пикников в зоне временного размещения РМК. Тем более они не имеют шанса сработать, когда Азербайджан предлагает доставлять гуманитарные грузы через Агдам, но от такой логистики отказываются сами сепаратисты. А в этом случае ответственность за все гуманитарные последствия уже ложится на Араика Арутюняна и его вдохновителей, но никак не азербайджанскую сторону. Более того, обращается Сержик Азатович к президентам США, России, и Франции «прежде всего как к руководителям стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ». С тем же успехом он мог бы обратиться с письмом «в Мавзолей Ленина». Или в более не существующую Лигу Наций. Или вообще в политбюро ЦК КПСС. И что же — Саргсян не в курсе, что формата Минской группы более не существует? Сержик Азатович всерьёз полагает, что Путин, Байден и Макрон, прочитав послание на его сайте, тут же позабудут все разногласия и будут прыгать зайками по распоряжению Еревана? Он вообще уверен, что его письмо будет прочитано в Кремле. Белом доме и Елисейском дворце? И если уж до конца откровенно, зачем второй президент Армении вообще все это затеял? Болит душа за карабахцев? Или…

А вот это «или» заслуживает самого серьёзного внимания. Потому как, обращаясь к президентам США, РФ и Франции, Сержик Саргсян банально проговаривается. И заявляет: лидеры, к которым он обращается, «лично знают, где находился переговорный процесс решения Нагорно-Карабахской проблемы до 2018 года, когда наша общественность совершила эмоциональный выбор и передала власть деятелю, не имеющему ни малейшего понятия о государстве». Не будем уточнять, где на самом деле находился переговорный процесс в результате регулярных провокаций и абсурдных требований армянской стороны. Тем более воздержимся от вопросов, почему за 10 лет нахождения в президентском кресле Серж Саргсян так и не подписал столь замечательных, как он теперь пытается всех уверить, условий. То ли на самом деле на переговорах предлагались вовсе не такие сладкие для Армении варианты, как он теперь пытается представить, то ли, ошалев от территориальных захватов начала девяностых, Армения выставляла непомерные требования, в том числе и после бесславно проигранных апрельских боев 2016 года. Примечательно другое: открытое письмо Саргсяна хоть и адресовано президентам США, России и Франции, но предназначено армянской аудитории. В этом послании Саргсян слишком уж явно и откровенно, пардон, «стучит» на Пашиняна. Которого называет и «несерьезным», и «неспособным», и «бездарным переговорщиком». И умоляет мировых лидеров, у которых есть «специалисты по нагорно-карабахскому вопросу», вмешаться и…И что? «Спасти «Арцах»»? Не смешите. Судьба карабахских собратьев Сержа Саргсяна не интересовала и не интересует. А вот публичный «донос» на Пашиняна, который в 2018 году лишил Саргсяна возможности пересесть из президентского кресла в премьерское — очень даже. И это не для зарубежных лидеров, а для местного охлоса предназначена очередная вялая «морковка»: вот вы верните меня к власти, и тут же переговоры вернутся к обсуждениям в формате Минской группы, к «Казанскому документу», и вообще все устроится наилучшим для Армении образом. И останется только сидеть и ждать, когда за ним, таким опытным, умным и драгоценным, пришлют делегацию с призывом «вернись, мы все простим!»

Не будем гадать, пошлют ли в Армении за Сержем Саргсяном или самого Сержа как это уже было в 2018 году. Теоретически все его публичные доносы на Пашиняна — внутреннее дело Армении. Но на практике попытки местных политиков играть на реваншистских чувствах — это забавы со спичками на пороховой бочке. Таким образом действительно легко сорвать переговорный процесс и даже вернуть ситуацию к открытому военному противостоянию.

Так что остаётся только посоветовать Сержу Азатовичу вспомнить результаты апрельских боев 2016 года. Потом сравнить их с 44-дневной войной. И прикинуть, чем закончится для Армении новая игра с огнем.

Но, похоже, у Саргсяна, как и у «дважды битого» Давида Тонояна, не хватает дальновидности и стратегического мышления даже на это.

Нурани, обозреватель