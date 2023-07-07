Минздрав: Употребление табака, наряду с легкими, серьезно повреждает и другие органы человека

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Директор НИИ легочных заболеваний Минздрава Ирада Ахундова рассказала о вреде употребление табака.

– Ирада ханум, прежде всего хотелось бы узнать, какие заболевания может вызвать потребление табака?

– Потребление табака влечет негативные последствия для здоровья человека и, наряду с легкими, серьезно повреждает и другие органы. По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время в мире от заболеваний, связанных с курением табака, каждые 6 секунд умирает один человек. Потребление табака увеличивает риск развития ряда заболеваний. С высокой вероятностью могут возникнуть онкологические заболевания – дыхательной, желудочно-кишечной, мочеспускательной и кровеносной систем. Курение – причина 90 процентов случаев рака легких. Также среди активных курильщиков повышен риск развития рака полости рта, губ, желудка и двенадцатиперстной кишки.

Помимо этого, повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний – атеросклероз, цереброваскулярные заболевания (сосудистые заболевания головного мозга), а также аневризмы брюшной аорты. Кроме того, курение повышает риск развития заболеваний органов дыхания – хронической обструктивной болезни легких (заболевание легких, которое вызывает ограничение потока воздуха в дыхательных путях и затрудняет дыхание), бронхита, пневмонии, а также болезней легких у детей и взрослых.

У курящих людей также наблюдаются такие заболевания, как катаракта, язвенная болезнь желудка, ослабление иммунитета. В то же время, у курящих мужчин риск развития эректильной дисфункции значительно выше.

Помимо этого, курение оказывает негативное влияние на качество и внешний вид кожи лица, курение приводит к пожелтению зубов и ногтей, выпадению волос и появлению морщин. Иногда люди ошибочно думают, что курение табака помогает контролировать массу тела.

– Хотелось бы узнать о влиянии курения на беременность и развитие плода. Какие осложнения может вызвать у будущего ребенка никотиновая зависимость беременной женщины?

– Важно знать, что курение приводит к снижению фертильности женщин (способность зачать, выносить и родить ребенка). Вредные вещества, поступающие в организм с табачным дымом, оказывают негативное влияние как на беременную, так и на плод. Токсичные вещества табачного дыма повышают возможность возникновения различных осложнений при беременности и риск нарушения нормального развития всех ее органов, приводя к кислородному голоданию плода. Курящие женщины подвергают себя повышенному риску возникновения осложнений – отслойки плаценты, рождению ребенка с низкой массой тела или недоношенного ребенка преждевременных родов и врожденных аномалий, а также возникновения синдрома внезапной детской смерти. Кроме того, в будущем у детей могут наблюдаться нарушения обучаемости, гиперактивность, нарушения поведения, повышается риск развития бронхиальной астмы.

– Какие заболевания связаны с пассивным курением?

– Хроническое курение в медицине определяется как табачная или никотиновая зависимость. Это вовсе не безобидная привычка, от которой легко отказаться. Табачная зависимость – хроническое заболевание, которое часто требует повторного вмешательства и многократных попыток отказа от курения. Активное курение – это вдыхание дыма тлеющих высушенных или обработанных листьев табака, наиболее часто в виде сигарет, сигар или трубок.

Пассивное курение – это вдыхание окружающего воздуха с содержащимися в нем продуктами курения других людей. Пассивное курение, как правило, происходит в закрытом помещении, но может быть и на улице.

Третичное курение – это вдыхание остатков никотина и других химических веществ, которые длительно сохраняются в помещении после прекращения курения в нем. Они могут оставаться на разных поверхностях в помещении, таких как одежда, ковры, стены или мебель.

Научно доказано, что в табачном дыме содержатся около 7000 химических веществ. При курении образуется два потока дыма – основной, который вдыхается курильщиком, и побочный, выделяемый им в окружающую среду. Продукты сгорания сигареты, которые попадают в окружающую среду, как раз и называются «вторичным табачным дымом».

Люди, подвергшиеся воздействию этого вредного дыма, имеют те же проблемы со здоровьем, что и курильщики сигарет. При пассивном курении в основном у детей наблюдается такие проблемы, как инфекция среднего уха, бронхит, астма, ожирение, сахарный диабет 2-го типа и др.

– Через какое время после отказа от курения наблюдаются положительные изменения в организме?

– Риск развития многих заболеваний, вызванных курением, снижается после отказа от курения. Индивидуальный риск развития заболеваний зависит от продолжительности и интенсивности курения. После отказа от курения очищение организма от никотина начинается со следующих этапов:

• Артериальное давление нормализуется в течение первых 20 минут;

• Через 8 часов нормализуется уровень кислорода в крови, снижается риск инфаркта миокарда;

• Через 24 часа угарный газ полностью выводится из организма;

• Через 48 часов после отказа от курения остатки никотина выходят из организма. При этом улучшаются чувства обоняния и вкуса;

• Кровообращение полностью восстанавливается в период от 2-х недель до 3-х месяцев. Жизненная емкость легких увеличивается на 30 процентов. Улучшается физическая активность;

• Спустя год после отказа от курения риск сердечного приступа снижается на 50 процентов по сравнению с риском тех, кто все еще курит;

• Через 5 лет риск рака легких снижается в 2 раза. Риск развития инсульта сравнивается с потенциальным риском тех, кто никогда не курил.