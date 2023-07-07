НПО Азербайджана направили открытое письмо Пашиняну

204 Просмотров

Неправительственные организации Азербайджана направили обращение премьер-министру Армении Николу Пашиняну о нарушении горнодобывающей промышленностью Республики Армения экологической стабильности в регионе Южного Кавказа.

«Господин премьер-министр!

Мы, нижеподписавшиеся организации гражданского общества, действующие в Азербайджанской Республике, адресуем вам это письмо, в котором выражена глубокая обеспокоенность в связи с серьезным экологическим кризисом, вызванным региональным и глобальным воздействием на окружающую среду работ, проводимых в горнодобывающей промышленности Республики Армения с грубым нарушением международных экологических норм и стандартов.

Мы также внимательно следим за нарастающим беспокойством организаций гражданского общества Армении расширяющимися в стране экологическими проблемами и разделяем их глубокую озабоченность. Разрушение экосистемы в результате продолжающихся операций по добыче представляет угрозу не только для окружающей среды Армении, но и для соседних стран. Трансграничный характер экологического ущерба ставит под угрозу здоровье и благополучие общин, проживающих в регионе и за его пределами.

Мы требуем прекращения работ горнодобывающей промышленности, проводимых с нарушением международных экологических норм и стандартов, прав населения региона.

Отмечаем, что цели Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития (ЦУР) обеспечивают всеобъемлющие рамки для решения экологических, социальных и экономических проблем. Государства–члены ООН признали такие факторы, как чистый воздух, безопасная питьевая вода и санитария, факторами окружающей среды, влияющими на здоровье. В то же время ООН признает чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду основным правом человека. Однако, совершая эти экологические преступления, Армения полностью выступает против целей ООН в области устойчивого развития, в частности 3-й – «Хорошее здоровье и благополучие», 6-й – «Чистая вода и санитария», 12-й – «Ответственное потребление и производство», 13-й – «Борьба с изменением климата» и 15-й – «Защита экосистем суши».

Мы призываем Республику Армения немедленно прекратить деятельность нижеуказанных предприятий, которые серьезно подрывают экосистему в регионе:

1.Отходы Зангезурского медно-молибденового комбината в Каджаране, горнодобывающего комбината в Гафане, содержащие хром, никель, медь, молибден, цинк, алюминий, ванадий, свинец и другие тяжелые металлы, загрязняют реки Охчучай и Араз. Шестьдесят процентов акций Зангезурского медно-молибденового комбината принадлежит немецкой компании Cronimet Mining GmbH. Здесь без соблюдения каких-либо экологических норм ежегодно перерабатывается в среднем 20 миллионов тонн руды. Арцеваникское водохранилище площадью 270 миллионов квадратных метров, куда сбрасываются рудные отходы комбината, представляет угрозу для всего региона;

2.Гафанский горно-обогатительный комбинат с 2019 года входит в состав британской компании Chaarat Gold International Limited и в настоящее время называется Chaarat Kapan. Здесь перерабатывается в среднем 1,3 миллиона тонн руды в год. Гутгумское (Геганушское) хвостохранилище площадью 4,6 миллиона квадратных метров в составе Гафанского горно-обогатительного комбината представляет угрозу для региона;

3.Агаракский медно-молибденовый комбинат также отравляет реку Араз тяжелыми металлосодержащими рудными отходами посредством реки Керчиванчай (Карчеван). Его единоличным акционером является американская компания Comsup Commodities, скупившая все акции комбината. Здесь перерабатывается в среднем 4 миллиона тонн руды в год. Есть информация о том, что на Давазамском хвостохранилище комбината в настоящее время скопилось около 36,8 миллиона кубометров опасных отходов. Вода из хвостохранилища сбрасывается в трансграничную реку Араз;

4.В период оккупации власти Армении незаконно передали расположенное на границе с Азербайджаном месторождение Зод Кяльбаджарского района в полную эксплуатацию компании GeoProMining. В 2009 году здесь было добыто 320,5 тыс. тонн, в 2010 году – 490 тыс. тонн, в 2011 году – 880 тыс. тонн руды, переработку которой осуществил золотоперерабатывающий комбинат в Девели (Арарат). В результате протекающая вблизи рудника река Зод была загрязнена тяжелыми металлами, такими как медь, железо, кадмий и молибден. Учитывая, что загрязненная река Зод (Сот) впадает в реку Кура, это является большой угрозой для жизни миллионов людей. В 2018 году Европейский суд по правам человека вынес решение о нарушении Арменией прав на экологический баланс ввиду загрязнения региона путем дачи согласия на эксплуатацию рудника;

5.Европейский суд по правам человека своим решением от 14 февраля 2019 года установил незаконную деятельность горнодобывающей промышленности на землях обратившихся в суд жителей сел Шыных (Шнох) и Тугут (Техут), в связи с чем правительство Армении обязано выплатить пострадавшим сельчанам компенсацию в размере 69400 евро;

6.Дашдемский (Дашдамский) золотой рудник в регионе Гейча производит около 10 000 унций золота в год. Рудник непрерывно загрязняет местные водные источники. В сточных водах рудника обнаружено высокое содержание вредных для здоровья человека и окружающей среды тяжелых металлов, таких как мышьяк и ртуть. Сточные воды рудника отравляют близлежащие реки, в том числе реку Баргушад (Воротан), являющуюся основным источником питьевой воды. Река Баргушад впадает в Араз. Управляет рудником канадская компания Lydian International;

7.Ахталинский рудник в Лорийской области Армении производит около 5 тысяч тонн меди и свинца в год. В сточных водах рудника обнаружено высокое содержание вредных для здоровья человека и окружающей среды тяжелых металлов, таких как медь, свинец и цинк. Управляет рудником компания Metal Prince. Сточные воды рудника загрязняют близлежащую реку Тона (Дебед), которая впадает в Куру. Ахталинский рудник был закрыт в 2017 году из-за экологических проблем. Однако в 2020 году эксплуатация рудника возобновилась;

8.Гафанский марганцевый завод – один из крупнейших марганцевых заводов не только в Армении, но и в мире. Завод производит марганцевую руду, диоксид марганца и другие марганцевые продукты, годовая добыча составляет около 1,5 миллиона тонн руды. При добыче и переработке марганцевой руды в воздух и воду выбрасываются тяжелые металлы, пыль и другие загрязнители, которые вызывают ряд проблем со здоровьем, включая респираторные, неврологические заболевания и рак. Завод также в значительной степени загрязняет близлежащую реку Баргушад, являющуюся важным источником питьевой воды для региона Южного Кавказа;

9.Завод Элляр (Котайк) – металлургический завод по производству меди, цинка и свинца. Он загрязняет реку Арпачай негативно влияющими на здоровье человека тяжелыми металлами, такими как медь, свинец и кадий. Деятельность завод приводит к существенному загрязнению воздуха, в частности, диоксидом серы, оксидами азота и твердыми частицами. Это загрязнение отрицательно сказывается на здоровье человека, вызывая проблемы с дыханием, болезни сердца и другие серьезные заболевания. Завод сбрасывает сточные воды в Арпачай – основной источник питьевой воды. Большое количество образующихся на заводе твердых отходов, состав которых богат тяжелыми металлами, загрязняет почву и просачивается в грунтовые воды;

10.Гейчинский (Гегаркуникский) медеплавильный завод – один из основных медеплавильных заводов Армении. Он принадлежит армянской компании GeoProMining и производит около 100 тысяч тонн меди в год. Завод выбрасывает в атмосферу большое количество диоксида серы и других загрязняющих веществ, что приводит к загрязнению воздуха и кислотным дождям. Его сточные воды сбрасываются в Арпачай – основной источник питьевой воды, откуда загрязняющие вещества попадают в Араз. Сточные воды уничтожают водные живые организмы в Арпачае. Гейчинский медеплавильный завод – огромный источник опасности для окружающей среды и людей;

11.Также должно быть остановлено строительство нового металлургического завода в Араздеяне (Ерасх), который сооружается вопреки требованиям экологических норм и международных конвенций. Потенциальное воздействие токсичных химических отходов этого металлургического завода на местную экосистему может быть огромным. Сброс отходов в Араз означает трагедию для обитающих в нем живых организмов и крупных хозяйств, использующих воду из этой реки для орошения. Это влияние на снабжение питьевой водой также может привести к распространению инфекционных заболеваний в приграничных районах. Это создаст серьезный кризис общественного здравоохранения как для Азербайджана, так и для Армении;

12.Тяжелые металлосодержащие рудные отходы, образующиеся в результате эксплуатации золоторудного месторождения Амулдаг (Амулсар), против деятельности которого неоднократно выступали международные организации и выносились решения, также сбрасываются в Баргушад (Воротан) и загрязняют Араз посредством реки Хакари. Золотодобывающая промышленность вызвала экологическое загрязнение за пределами национальных границ. Так, рудник оставляет после себя большие объемы отходных отвалов и накопления отходов, которые загрязняют почву, приводя к резкому ускорению эрозии горных пород. Такая эксплуатация золоторудного месторождения Амулдаг (Амулсар) представляет серьезную угрозу для региона, окруженного горами Кавказа, и его населения.

Месторождение Амулдаг находится в 13 километрах от города Истису (Джермук), богатого природными минеральными водами. Эксплуатация рудника наносит разрушительный ущерб минеральным источникам Истису (Джермук). Месторождение также расположено в районе между Арпачаем и Базарчаем. Обе реки протекают по территории Азербайджана и впадают в Араз. Использование в эксплуатации месторождения Амулдаг давно запрещенных токсичных веществ, представляющих высокую опасность для окружающей среды, уничтожает природу, приводит к закислению и отравлению речных вод. Помимо того, что добыча золота загрязняет воды этой реки, она также оказывает негативное влияние на экосистему озера Гейча (Севан) – крупнейшего пресноводного озера Армении, расположенного вблизи этого района.

В то же время эта промышленность представляет серьезную угрозу и для бассейна Каспийского моря. Протекая по территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджанской Республики, Арпачай, а также Базарчай впадают в реку Араз, а оттуда – в Каспийское море. Таким образом, это наносит серьезный ущерб экологии не только Азербайджана, но и Ирана, а также других прикаспийских стран.

Золоторудное месторождение эксплуатируется компанией LydianArmenia. Держателем акций этой компании является британская компания Lydian International. Основными акционерами компании являются Orion Mine Finance (США), Resource Capital Funds (США), Merk Investments и Tocqueville Asset Management LP.

Перечисленные выше 12 фактов являются лишь видимой частью совершенных экологических катастроф, фактов, скрываемых от общественности, гораздо больше. Неслучайно некоторое время назад более 60 действующих в Армении организаций гражданского общества обратились к вам с предупреждением, что эксплуатация рудника Амулдаг (Амулсар) нанесет большой ущерб окружающей среде, поэтому армянские власти должны отменить решение о возобновлении его деятельности, а прокуратура должна проверить результаты экспертизы относительно воздействия рудника на окружающую среду.

Господин премьер-министр!

Заявляем, что правительство Армении грубо нарушает вступившую в силу в 2014 году Конвенцию Организации Объединенных Наций (ООН) о праве несудоходных видов использования международных водотоков – Конвенцию по трансграничным водам. Цель конвенции – обеспечить справедливое и устойчивое использование трансграничных водотоков. Этот документ предусматривает тесное сотрудничество с общинами, которые могут быть подвергнуты воздействию, если водные ресурсы создадут риск для социально-экономического и экологического развития, и учет их мнения. Однако руководство Армении при организации горнодобывающей промышленности, которая может повлиять на запасы пресной воды в регионе, по сей день так и не учло мнения и точку зрения проживающих в соседних селах грузин, азербайджанцев и армян и не привлекло их к процессу оценки окружающей среды.

Руководящие принципы ООН в области бизнеса и прав человека устанавливают рамки для поощрения ответственного поведения в бизнесе, включая и горнодобывающую промышленность. Эти принципы подчеркивают необходимость защиты компаниями прав человека, предотвращения ими негативного воздействия на окружающую среду и поддерживания прозрачных и инклюзивных связей с подверженными влиянию общинами.

Эксплуатируя вышеупомянутые рудники, руководство Армении также откровенно игнорирует положения Конвенции Европейской экономической комиссии ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо). Конвенция Эспо заявляет, что экологические вопросы выходят за пределы национальных границ, и подчеркивает необходимость международных переговоров, если экологические вопросы носят трансграничный характер.

Орхусская конвенция играет важную роль в обеспечении доступа к информации, участия общественности и справедливости по вопросам, связанным с окружающей средой. Армения, как страна, подписавшая эту конвенцию, должна выполнять свои обязательства – обеспечить доступ населения затронутого региона к информации, касающейся деятельности в области добычи и путей устранения ущерба окружающей среде, а также его участие в процессах принятия решений.

Мы призываем руководство Армении создать благоприятную среду для активного участия организаций гражданского общества и местных общин в процессах диалога и принятия решений по добыче полезных ископаемых. Как сказал канадский профессор Стивен Эмерман: «Жертвами бизнеса горнодобывающей промышленности всегда являются водоемы – это факт. Там, где есть горнодобывающая промышленность, существует опасность постоянного загрязнения воды отходами».

Призываем все заинтересованные стороны, иностранные компании, занимающиеся добычей на рудниках в Армении, привести свою деятельность в соответствие с этими принципами и интегрировать их в свою операционную практику. Мы призываем тех, кто инвестирует в геологоразведочные работы на месторождении и добывающую промышленность, осознавать, какую экологическую катастрофу они вызывают, вести себя ответственно.

Господин премьер-министр!

Как следует из вышеуказанных фактов, горнодобывающая промышленность Армении поставила регион Южного Кавказа перед лицом серьезной экологической катастрофы.

Мы обращаемся к вам с просьбой с учетом вышеперечисленных международных стандартов и принципов открыть двери всех объектов горнодобывающей промышленности Армении для экспертов, организаций гражданского общества Азербайджана, специализирующихся в области экологии и здравоохранения, предоставить на месте все условия для осмотра предприятий, осуществления оценки и мониторинга, отбора соответствующих образцов, проведения измерительных работ.

Мы также рекомендуем вам создать соответствующие удобные платформы для диалога и консультаций, чтобы укрепить доверие, инклюзивность и общую ответственность, провести необходимые реформы, обеспечив прозрачность и подотчетность в горнодобывающей промышленности, и продемонстрировать политическую волю и лидерство, чтобы обеспечить своевременное обнародование достоверной и всесторонней информации о горнодобывающей промышленности.

Призываем правительство Армении к ответственному управлению, немедленному прекращению работ в горнодобывающей промышленности, представляющей угрозу нашему региону, планете, принятию решений, обеспечивающих устойчивое развитие, здоровое будущее для населения региона», – говорится в письме.

Подписи:

1. Исполнительный директор Общественного объединения «Служба здоровью» Парвана Валиева

2. Заместитель председателя Общественного объединения «Специалисты в области водопользования» Амин Мамедов

3. Председатель Общественного объединения экологического просвещения «Эколог-2010» Салим Балаев

4. Председатель Общественного объединения «Биосфера» Горхмаз Ибрагимли

5. Президент Общественного объединения экотуризма «Шафаг» Вамиг Бабаев

6. Председатель Союза пациентских организаций и Общественного объединения больных гемофилией Аяз Гусейнов

7. Председатель Общественного объединения Экологическое просвещение и мониторинг Гамза Юсубова

8. Председатель Общественного объединения педиатрической кардиологии и ревматологии Света Рафиева

9. Директор Общественного объединения «К будущему, свободному от туберкулеза» Чингиз Рамазанлы

10. Председатель Общественного объединения экологического просвещения «Зеленый мир» Эльман Джафарли

11. Председатель Общественного объединения «Социально-экономическое и экологическое развитие» Рахиля Мехтиева

12. Председатель Общественного объединения экологической информации Муса Мурадлы

13. Председатель Экологического общественного объединения «К здоровой жизни» Садиг Гасанов

14. Председатель Общественного объединения «Женская инициатива к развитию» Зиба Набиева

15. Руководитель Общественного объединения «Социальная помощь лицам с нарушениями слуха и речи» Джамиля Абдулова

16. Председатель Общественного объединения борьбы с лейкемией Мехрибан Багирова

17. Директор Центра экологического права «Эколекс» Севиль Исаева

18. Председатель общественного объединения «Устойчивая поддержка развития туризма» Нармина Гарибова

19. Председатель Общественного объединения «Здравоохранение и здоровый образ жизни» Джахангир Ализаде

20. Председатель Общественного объединения экологических исследований и просветительства «Эко-ТЭС» Чингиз Назаров

21. Председатель Общественного объединения помощи в изучении экологических проблем «Ана Кюр» Рустам Меликов

22. Председатель Общественного объединения «Во имя развития и благосостояния» Замина Сафарова

23. Исполнительный директор Общественного объединения борьбы с инфекционными заболеваниями Амина Керимли

24. Председатель Общественного объединения Помощи социально-экономическому развитию «Небо и Эко» Ирада Гасанова