Сабина Алиева осудила нападение на азербайджанских журналистов во Франции

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева решительно осудила нападение на азербайджанских журналистов во Франции.

Об этом она написала в соцсети Twitter.

«Мы призываем государственные органы Франции принять немедленные меры для привлечения преступников к ответственности», — отметила Алиева.

We strongly condemn the heinous attack on Azerbaijani journalists in France. We call on French state authorities to take immediate action to bring the perpetators to criminal responsibility. @coe @Dunja_Mijatovic @UNHumanRights @volker_turk

