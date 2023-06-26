Рай под сенью клинков

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26 июня Азербайджан отмечает свой важный государственный праздник – день вооруженных сил. 105-е годовщина создания национальной армии Азербайджана. Той самой армии, которая уже на заре своей истории вместе с кавказской исламской армией Нуру Пашой прошла маршем от Гянджи до Баку, освободила от дашнаков, большевиков и их союзников столицу Азербайджана, а затем одержала ещё одну победу – уже над Арменией, в Карабахе и Зангезуре. Потом, 28 апреля 20-го года, у нас украдут и независимость, и свою армию, и плоды той победы, подарив Зангезур Армении.

Они были уверены, что это навсегда. И пытались убедить нас, что слова «Азербайджан» и «армия» не могут стоять в одном предложении. Еще во Вторую Мировую войну 416-я Таганрогская дивизия штурмовала Берлин, а 77-я горнострелковая имени Серго Орджоникидзе — выбивала гитлеровцев из Крыма, но нас убеждали, что призывники из Азербайджана могут служить только в стройбате.

Но сегодня мы возвращаем себе и страну, и армию, а теперь уже и территории. Впервые за 200 лет Азербайджан не теряет, а возвращает свои земли. И делает это военным, точнее, военно-политическим путем. И уже в третий раз отмечаем свой праздник как страна, победившая в войне.

Сегодня, наверное, можно вспомнить, как мы в разные годы отмечали праздник своей армии. Как еще до войны показывали на парадах новое оружие. Как военные эксперты в той же Армении с удивлением констатировали: это уже совсем другая армия. С другим оружием, и даже с другой строевой подготовкой.

И вспомнить, что был в истории Азербайджана юбилейный военный парад 26 июня 2018 года. В столетний юбилей нашей армии. И заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева: «На землях, освобожденных от захватчиков в апрельских боях 2016 года, нахчыванской операции 2018 года, был поднят азербайджанский флаг. Это имеет огромное моральное значение. Эти флаги будут продемонстрированы сегодня на этом параде, на площади Азадлыг. Эти флаги вели наших военных вперед. Эти флаги были в бою. Сегодня они развеваются на освобожденных от оккупации азербайджанских землях и доставлены сюда для сегодняшнего парада. Наступит день, когда азербайджанский флаг, поднятый после освобождения на остающихся сегодня под оккупацией землях, будет доставлен на площадь Азадлыг и продемонстрирован на военном параде. Мы должны приближать и приближаем этот священный день».

Еще впереди были июльские бои и 44-дневная война. Нам еще предстояло пройти свою Дорогу Победы во всех смыслах. Но у Азербайджана уже была Армия с большой буквы. Армия, которая через два года сделает то, что многим казалось невыполнимой миссией — освободит Карабах. А там же, на площади Азадлыг, пройдет наш Парад Победы. Тот самый, с боевыми флагами, которые наши воины поднимали над освобожденными городами, и с трофейной военной техникой на белых тягачах.

А сегодня наша армия не просто принимает поздравления с очередным, уже 105-м, своим днем рождения. Накануне, выступая на церемонии вручения боевого знамени военной части «коммандос», президент Азербайджана, победоносный Верховный Главнокомандующй Ильхам Алиев подчеркнул: «Отечественная война увенчалась полной Победой Азербайджанского государства. Но, несмотря на это, после войны предпринимаются дополнительные шаги по строительству армии и в этом есть большая необходимость, потому что геополитическая ситуация в мире обостряется, в нашем регионе имеются новые угрозы, в Армении поднимают головы реваншистские силы. С учетом всего этого, дальнейшее укрепление нашей Армии остается задачей номер один. Естественно, для этого принимаются комплексные меры. После Отечественной войны продолжается процесс закупки новых вооружений, и уже подписано множество контрактов – как на поставку в нашу страну новых беспилотных летательных аппаратов, так и ракет большой дальности, обладающих большой поражающей силой и высокой точностью. Идет процесс совершенствования структуры Министерства обороны и этот процесс продолжается. Уверен, что решения, принятые в сфере военного образования, в ближайшем будущем принесут свои плоды».

А это месседж, важность которого трудно переоценить. Армейское строительство — это, простите за такое сравнение, не «одноразовая» акция. Это бриллиантовое колье или золотую галстучную булавку можно купить один раз и потом извлекать из шкатулки в случае необходимости. А армия требует постоянной, ежечасной работы и вложений. Это очень трудно и затратно. Но государство без боеспособной армии — это игра в «русскую рулетку». Или танцы на минном поле. Достаточно вспомнить, к примеру, Кувейт, богатейший нефтяной эмират, где тоже не верили, что стране придется воевать, и воевать всерьез — до лета 1990 года, когда Саддам Хусейн, играючи оккупировав эту страну, объявил ее новой провинцией Ирака. Или страны Европы накануне Второй Мировой войны, где тоже не верили в то, что мир после чудовищной бойни Первой Мировой войны будет воевать еще раз.

И сегодня мы живем в слишком опасном и непредсказуемом мире. К сожалению, планы силовой перекройки наших границ и уничтожения нашей независимости не списаны в архив. К сожалению, где до сих пор не примирились с тем, что Азербайджан — это независимое государство. И есть страны, для которых независимость Азербайджана — как кость в горле. Мы не имеем права на наивность, на благодушие и послепобедную эйфорию. А рай по-прежнему под сенью клинков.

Редакция Minval.az