Баку вправе ожидать от Вашингтона и Брюсселя прояснения позиций

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Вашингтонские переговоры Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна отложены — об этом заявлено в Ереване. Как утверждается, по просьбе азербайджанской стороны. Детали не раскрываются. Тем более непонятно, почему об этом сообщает МИД Армении, а не Госдеп США и не МИД Азербайджана. Но как раз накануне представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер выступил с заявлениями, которые назвать скандальными было бы слишком мягко.

Как уверял господин Карпентер, «мы призываем Азербайджан предпринять шаги для обеспечения постоянной подачи газа и электроэнергии в Нагорный Карабах, а также свободного потока и перемещения товаров и людей, в том числе через Лачинский коридор». Ему тут же поддакнул представитель ЕС в той же ОБСЕ: «Мы призываем Азербайджан разработать позитивную повестку, которая защитит права и безопасность армянского населения Нагорного Карабаха. Нынешняя ситуация вызывает беспокойство и оставляет негативные гуманитарные последствия, поскольку этническое армянское население неоднократно сталкивалось с перебоями в подаче основных энергетических и коммуникационных услуг. Призываем Баку предпринять конкретные шаги по снятию ограничений в отношении этнического армянского населения, обеспечив стабильное энергоснабжение и позволив сохранить энергосеть».

Для начала, такой административно-территориальной единицы, как «Нагорный Карабах», в составе Азербайджана нет. В итоговых коммюнике встреч используются разные формулировки: «Карабах», «Карабахский регион», «территория бывшей НКАО», но не «Нагорный Карабах». Тем более дипломатам по штату положено знать, что газ, электричество и воду жители нынешней зоны временного размещения РМК получают из Армении, так что требовать здесь что-то от Азербайджана — или некомпетентность и глупость, или заведомая провокация. Что же до воплей по поводу «свободного транзита» по «Лачинскому коридору», то Азербайджан не брал и не мог брать на себя обязательств держать «открытое окно» на своей границе. Через которое можно было бы провозить мины, переодетых в гражданское военных и профессиональных террористов, включая иранских.

Тем более непонятно, какую такую «позитивную повестку» должен разработать Азербайджан. Если кто забыл, в нашей стране на самом высоком уровне было заявлено, что Азербайджан считает армян Карабаха своими гражданами, готов предоставить им те же права и те же гарантии безопасности и даже рассмотреть вопрос об амнистии лидеров сепаратистов, если в Ханкенди признают власть Азербайджана и распустят свои никем не признанные «органы власти» и незаконные вооруженные формирования. При этом в Баку прекрасно помнят и отдают себе отчет, что у лидеров сепаратистов руки по локоть в крови. Но, несмотря на это, Азербайджан готов рассматривать вопрос об амнистии. Вашингтон устами Госдепартамента официально ПРИВЕТСТВОВАЛ этот шаг. Так какой же «позитивной повестки» требуют теперь от нас НЕуважаемые дипломаты? Сохранены очагов сепаратизма? Права для Араика Арутюняна продолжать свои игры в вооруженный сепаратизм? Они вообще в курсе позиции тех стран и институтов, которые представляют? И осведомлены ли о том, что обсуждается на переговорах?

Здесь, конечно, уместно напомнить, что Азербайджан — многонациональное государство. И такой политикой поддержки языков и культуры национальных меньшинств, какая действует в Азербайджане, могут похвастать далеко не все страны Европы. Во Франции вообще нет понятия «национальные меньшинства» и, соответственно, нет никакой программы сохранения их языков и культуры. Франция не посчитала нужным присоединяться к соответствующим конвенциям. Но это никого не волнует. Спецпредставитель ЕС Тойво Клаар с упоением читает лекции Азербайджану, но ему не приходит в голову заняться, к примеру, положением русскоязычного населения родной Эстонии. Зато читать нравоучения Азербайджану — всегда пожалуйста.

Честно говоря, можно если и не оправдать, то по крайней мере объяснить, когда дипломатию по принципу «кто в лес, кто по дрова» ведут страны, где своя государственность только строится. Но США и Евросоюз? Тут уже не получится не спросить: а кому верить? Чью позицию должен теперь брать за основу Азербайджан?

Но самое главное, почему такое внимание уделяется именно АРМЯНСКОЙ общине Карабаха? Азербайджанские наблюдатели что-то не припомнят категоричных и жёстких требований начать процесс возвращения в зону временного размещения РМК азербайджанских беженцев, вынужденных покинуть свои дома в конце восьмидесятых. Требований предоставить Азербайджану карты минных полей мы тоже не помним. Либо ее не было вообще, либо была такая, что ее не заметили. Желания сепаратистов возводятся в абсолют, а права азербайджанцев могут подождать?

А это не просто позиция. И США, и Евросоюз осуществляют в регионе посредническую миссию. А посредничество невозможно без доверия сторон. Но как можно вообще говорить о доверии, когда дипломатия США и Евросоюза выкидывает вот такие коленца? Кавказ — не Балканы, и здесь попытки играть в сепаратизм не пройдут. Даже если кому-то очень хочется получить «второе Косово».

А тогда уже не просматривается ни одного варианта, приятного во всех отношениях. Или дипломаты, представляющие США и ЕC в ОБСЕ, вообще не в курсе позиции и политики своих стран, или у Вашингтона и Брюсселя две позиции, или в США и Брюсселе вообще не заинтересованы в продолжении переговоров Азербайджана и Армении на вашингтонской и брюссельской площадках. Но продолжение посредничества при таком разнобое в заявлениях с явным сваливанием в провокационную риторику для нашей страны неприемлемо. Достаточно вспомнить, с какой скоростью полетел в мусорную корзину «пятисторонний формат», когда после встречи в Кишиневе президент Франции Эммануэль Макрон начал выступать с заявлениями, не отражающими суть переговоров.

Так или иначе, Азербайджан вправе ожидать от Брюсселя и Вашингтона прояснения позиций. И уже потом рассматривать вопрос о продолжении переговоров на европейской и американской «площадках». А пока Блинкен может поблагодарить Карпентера за срыв вашингтонского раунда.

Отдел политики Minval.az