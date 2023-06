Гаджиев обсудил региональные вопросы с израильской делегацией

Председатель Комитета по иностранным делам и обороне Кнессета Израиля Юлий Эдельштейн и депутат Кнессета Рам Бен Барак встретились с помощником президента Азербайджана – заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым.

Данную информацию обнародовал в соцсети «Twitter» посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

Дипломат добавил, что сегодняшняя встреча была продуктивной, стороны обсудили двусторонние и региональные вопросы.

A friendly and fruitful meeting today on bilateral and regional issues, between the Chairman of Foreign Affairs and Defense Committee of the Knesset @YuliEdelstein and MK @Ram_Ben_Barak with the Foreign Policy Advisor to the President of Azerbaijan @HikmetHajiyev pic.twitter.com/3hRga74M2v

