Часики для сепаратистов тикают все быстрее. Почему флаг Азербайджана над Ханкенди — вопрос времени?

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Азербайджан планомерно продвигает свои интересы и «в поле», и на дипломатической арене, и флаг Азербайджана над Ханкенди — вопрос времени, причем не такого уж продолжительного. Именно такой вывод можно сделать из общей картины событий.

В самом деле, здесь за последнее время произошло немало примечательных «подвижек». На переговорах обсуждаются права и безопасность армянского меньшинства в Карабахе — никакого статуса, а тем более перекройки границ. От диалога отодвинута Франция ввиду своей необъективной позиции — еще недавно отвод посредника по требованию Азербайджана представлялся чем-то из области фантастики. И самое главное, на мосту через Хаккари — азербайджанский погранично-пропускной пункт. Фраза президента Азербайджана Ильхама Алиева: «Я знаю, что, когда и как надо делать» — ярко, доходчиво и красноречиво подтверждается на практике.

И тем разительнее контраст с Арменией, где слова Никола Пашиняна о готовности признать территориальную целостность Азербайджана площадью 86 900 кв.км. спровоцировали очередную внутриполитическую бурю.

Но вот что примечательно. С одной стороны — громкие заявления, с которыми выступают экс-президенты, лидеры партий, бывшие министры иностранных дел и даже церковные иерархи. С другой, нет заметной уличной активности, Свернута даже акция протеста матерей погибших солдат. Нет и ожидаемой митинговой активности в Ханкенди — в самом деле, провезти в город массовку из Еревана уже не получится, а акция с имеющимися в наличии участниками на эпохальное событие не потянет.

Тем более примечательно, что сами реваншисты раздают эпитеты в адрес Никола Пашиняна, называют его «предателем» и т.д., но не озвучивают ответа на вопрос: а что делать дальше?

Здесь, пожалуй, нужно уточнение. Наиболее дальновидные аналитики, в том числе и армянские, уровня Жирайра Либаридяна, еще по горячим следам подписания Трехстороннего заявления, а точнее, разгрома Армении в 44-дневной войне, предупреждали: на проекте «миацума» можно ставить крест. Выбор сузился до того, будет ли у армян Карабаха только национально-культурная автономия или же некий административный статус внутри Азербайджана.

Но это думающие аналитики. А другие пытались изобретать «обводные маневры», уверяли, что на момент подписания Алма-Атинской декларации «Карабах объявил свою независимость» (которую Армения не признала, но это мелочи), убеждать всех, и прежде всего себя, будто бы «территориальная. целостность Азербайджана не включает Карабах»…

И вот теперь Пашинян подводит черту: Азербайджан придется признавать вместе с Карабахом. Вариантов нет. Да, он еще пытается торговаться, вбрасывать идеи типа «вот пусть будут международные гарантии для армян Карабаха», но это уже дипломатическая и политическая агония. Армения сегодня не в той ситуации, чтобы ставить условия. В Ереване этого не любят признавать и констатировать вслух, но четверть века торга по поводу Карабаха продолжались только потому, что Армения держала под оккупацией территории Азербайджана. А теперь, после военного разгрома, у нее просто не осталось аргументов. Так что, к вящему ужасу самих ереванских политиков и их разнокалиберных покровителей, мириться придётся на условиях Азербайджана. ППП на мосту через реку Хаккари уже не оставляет сомнений: определяет картину Азербайджан. Да, в Ереване могут выискивать среди посредников того, кто предложит им чуть лучшие условия, но договариваться в финале все равно придется с Баку, а не с посредниками и тем более не с армянскими лоббистами.

Можно, конечно, отметить, что реакция армянского истэблишмента на поражение в Карабахе продолжает подтверждать теорию Кюблер-Росс о «пяти стадиях горя». Здесь уже прошли стадию «отрицания» (как это может быть? Мы, народ-воин, львы со стальными сердцами, проиграли этим кочевникам?), «гнева» (Никол Пашинян — турецкий агент, Россия нас предала, цивилизованный мир нас бросил), «торга» (надо подключить к переговорам Францию, пригласить в Ереван Нэнси Пелоси, заявить о выходе из ОДКБ, не выходить из ОДКБ и т.д.)…Но это нюансы переживаний и не более того.

Здесь можно было бы поставить точку. Но есть еще одно обстоятельство — провокационная возня в зоне временного размещения РМК. Где с позволения росмиротворцев армянские бандформирования проводят учения, устраивают инженерные работы под видом сельскохозяйственных, а «миротворцы» ставят рядом свой БТР,..С приходом в Ханкенди нового командующего Ленцова эта провокационная активность многократно возросла. И это не тот случай, когда можно было бы поверить, что миротворцы, стоящие в Карабахе на всех перекрестках, «не в курсе происходящего» Тем более что за два с половиной года Москва должна была добиться разоружения и вывода армянских НВФ из Карабаха.

На фоне предстоящей встречи в Москве и явной ревности РФ по поводу присутствия в переговорном процессе Евросоюза и США вся эта опасная возня получает уже другое прочтение. Потому как не получится не спросить: а чего добивается Кремль? Масштабы покровительства армянским сепаратистам таковы, что это вряд ли похоже на местную самодеятельность. Россия пытается сорвать договоренности, заключенные не под ее покровительством? Или торпедировать мирный процесс вообще, чтобы у миротворцев был повод остаться? Причем сделать это руками ханкендинских марионеток, где в школах уже действует «Юнармия», по примеру Москвы запрещают доступ к Facebook, РосСМИ выводят на экран Варданяна, а Марго Симоньян бьется в истерике по поводу провала «миацума»?

Но если так, то вынуждены напомнить: росмиротворцам лучше не пытаться играть в 3660й полк. Потому что на дворе уже не девяностые. И нынешний Азербайджан — это не Азербайджан девяностых и даже не Грузия «нулевых».

Так что свои «пять стадий», от отрицания, гнева и торга до принятия, придется проходить не только Армении.

Нурани, обозреватель