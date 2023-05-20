“Пустите армянских ученых в исторические архивы, господин Пашинян!”

55 Просмотров

Известный политолог Фуад Ахундов обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с просьбой допустить ученых к историческим архивам, чтобы положить конец распространяемым фейкам и искажениям фактов.

Ниже публикуем статью господина Ахундова, поступившую в редакцию Minval.az, без изменений и сокращений.

Никол Пашинян на саммите Совета Европы в Исландии сделал заявление, насколько сенсационное, настолько и долгожданное. Премьер-министр Армении, во-первых, подтвердил, что его страна признает территориальную целостность Азербайджана в размере 86 600 квадратных километров. То есть вместе с Карабахом.

А чуть более двух недель назад глава правительства Армении объявил: «Позиция исполнительной власти республики заключается в полном отсутствии каких-либо территориальных претензий к соседним странам. Это единственный принцип, который даст нам шанс иметь государственность. В противном случае с четырех сторон будут делать все, чтобы нас, как государства, не было. И они это делают».

Заявление действительно многообещающее. Во всех смыслах. Признание территориальной целостности и отказ от территориальных притязаний к соседям для Армении — это самое главное и необходимое условие не только для нормализации отношений с соседями, прежде всего с Азербайджаном и Турцией, но и для выживания как государства самой Армении. Которая окружена куда более мощными и влиятельными странами.

Конечно, в Азербайджане прекрасно помнят и пьяные танцы Пашиняна в Шуше, и выкрики «Карабах — это Армения, и точка», и то, что именно он несет ответственность за срыв переговоров и развязывание второй карабахской войны вообще и за приказ обстреливать азербайджанские города в частности.

Но сегодня Никол Воваевич действительно разворачивает политику своей страны в верном направлении. И поэтому считаю возможным для себя обратиться лично к Николу Воваевичу Пашиняну, который действительно, сказав «а», должен будет сказать и «б».

Территориальные претензии ко всем соседям по периметру имеют свою первопричину — армянская историография, оторванная от мировой исторической науки, изобилующая фейками и заточенная под обоснование территориальных претензий к ближним и дальним соседям. И для того, чтобы действительно застраховать Армению от новой войны, Никол Пашинян должен избавить эту самую историографию от чудовищного нагромождения фейков и провокационной лжи, которая в течение десятков лет «обосновывала» в кавычках притязания на земли соседи стран и народов. В том числе и на Карабах.

И это тот случай, когда идеи обретают материальную силу. В самом деле, если с утра до ночи слушать, читать и «смотреть», будто бы Карабах — это «древняя армянская земля», которую захватили «злые турки», якобы до самой реки Кура простираются земли «Великой Армении», конечно же, любители рисовать на картах стрелы, ведущие к чужим городам, будут иметь топливо для огня. Со всеми вполне прогнозируемыми катастрофическими последствиями для Армении, где Вы, Никол Воваевич, занимаете пост премьер-министра и обладаете всей полнотой власти.

Обратимся к фактам. В 1919 году Орбели, будущий академик, издает свою книгу «Надписи Гандзасара и hАвоцптука». Где на каждом шагу — «албанская церковь», «албанский католикос-патриарх» и ни слова об Армении. Результат? Весь тираж книги изъяли и уничтожили. Это было очень давно, за век до нынешних событий, но недавно эта книга была обнаружена и возвращена читателям и исторической науке.

Заметили ли ее в Армении? К сожалению, нет. Постарались не увидеть и не заметить.

Кинорежиссер Карен Шахназаров рассказывает об истории своей семьи. И, по сути, признает, основываясь на исторических документах что Карабах никогда не был в составе Армении. Результат? Его заявлений тоже постарались не услышать и не заметить.

Есть, наконец тексты подписанных Россией договоров — Кюрекчайского, Гюлистанского, Туркманчайского. Нигде ни слова об Армении. Тексты договоров убедительно доказывают, что присоединяли к России территории Азербайджана. Результат? В Армении и сегодня усиленно вдалбливается установка, будто бы к России присоединялась «Восточная Армения».

Можно вспомнить и эпизоды из новейшей истории. Когда, например, Вы, Никол Воваевич на голубом глазу утверждали, будто бы во время изгнания азербайджанцев из Армении «никто не был убит». После этого мною Вам через редакцию радиостанции «Эхо Москвы», как подтвердил мне Алексей Венедиктов, была передана книга с изложением, сколько человек во время этой этнической чистки были убиты, сколько сожжены заживо, скольких намеренно переехали автомашинами, сколько замерзли в горах, пытаясь спастись и добраться до Азербайджана…

И, наконец, самый вопиющий и показательный случай. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимает действительно историческое решение — открывает доступ к знаменитым Османским архивам. Это просто кладезь документов, касающихся истории армянского народа, причем его самой, возможно, болезненной части – времен Первой Мировой войны. Любой честный ученый, а в Армении такие есть, услышав об этом, просил бы разрешения явиться в этот архив с раскладушкой. Многие ученые-исследователи воспользовались такой возможностью.

А Армения?

А в Армении тогдашний президент Серж Саргсян не только не последовал примеру Турции и не открыл своих архивов. Армянским ученым было по сути запрещено работать в Османском архиве. «Зачем нам архивы, мы и так все знаем», – заявил тогда президент Саргсян (!).

Если называть вещи своими именами, то это было преступление против исторической памяти. И отлучение армянского народа от правды о собственной истории.

Возможно, здесь следовало бы вспомнить легенду о манкурте, которую рассказывал в своем «Буранном полустанке» Чингиз Айтматов. Манкурт, человек, лишенный памяти, был самым ценным рабом. Ему можно было внушить все что угодно. Но пленных превращали в манкуртов враги. А армянский народ намеренно превращали в коллективного манкурта собственные политические дельцы. Те самые, которые с упоением обрекали и обрекают армянский народ на роль инструмента чужой политики — с катастрофическими последствиями. Так было в начале ХХ века, после чего лидер дашнаков начала ХХ века Ованес Кашазуни сетовал: «Мы забили себе голову иллюзиями…Свои собственные стремления мы поместили в улей других. Мы утратили чувство реальности и дали волю мечтам». Добавим от себя: мечтам о чужих землях.

Изменилось ли что-то за век с лишним? Сделала ли Армения выводы из тех трагических страниц? Извлекла ли уроки из собственного разгрома в 44-дневной войне?

Судя по тому, что происходит в армянской историографии сегодня, утвердительно ответить на этот вопрос не получается. Армянская историческая наука продолжает вариться в собственном соку. И не в состоянии даже наладить сотрудничество с научными авторитетами из армянской диаспоры. Те, кто работает и защищает диссертации в ведущих университетах мира, просто не в состоянии принять то чудовищное нагромождение фейков, с которым приходится иметь дело в Армении. И тем более не могу примириться с тем, когда ереванские научные авторитеты советуют ученым мира, армянского происхождения: «Не надо с нами спорить, лучше переведите на английский язык наши исследования, и это будет ваш вклад в «армянское дело». Таков водораздел между мировой и армянской исторической наукой.

Наверное, можно объяснить, почему своих соотечественников отлучал от подлинной истории Армении Серж Саргсян. Тогда еще казалось, что притязания на Карабах могут иметь успех. К тому же тогда в Армении имела место криминальная диктатура Карабахского клана со всеми вытекающими.

Но почему ничего не меняется сегодня, когда у власти находится правительство, которое позиционирует себя как демократическое?

Сегодня самое время сделать следующий шаг и освободить армянскую историческую науку от чудовищного нагромождения фейков и вывести ее в цивилизованное пространство.

Но пока, к сожалению, ничего не происходит. Армянская историография занята изобретением новых мифов и продолжает вариться в собственном соку. А армянский народ продолжает оставаться в плену иллюзий об «армянских землях», «великой Армении от моря и до моря» и т.д. И в результате облегчает задачу всем, кто рассчитывает толкнуть эту страну на новые конфликты — с Азербайджаном, с Турцией, с Грузией…Если Армения сама предлагает себя на роль инструмента такой политики, желающие этим воспользоваться всегда найдутся.

Так, может, настало время снять запрет президента Саргсяна и начать изучение собственной истории без фейков и без купюр?

Может, настало время начать выводить армянскую историческую науку из тьмы? Воспользуйтесь историческим шансом, господин премьер-министр!

Minval.az