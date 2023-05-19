Армения снова проиграла

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Президенты РФ и Ирана Владимир Путин (по видеосвязи) и Эбрахим Раиси приняли участие в церемонии подписания соглашения о строительстве в Иране железнодорожной ветки Астара-Решт. Это важный отрезок железнодорожного коридора Север-Юг, проходящего через Азербайджан. Финансировать его строительство Иран и Россия намерены совместно. Железнодорожную переправу Астара-Астара будут строить три страны: Азербайджан, Иран и Россия. Транспортный коридор Север-Юг проходит через Азербайджан — церемония в Иране подтвердила это еще раз.

Азербайджан в церемонии не участвовал. Но вполне может записать ее себе в актив. Новые транспортные потоки обещают и транзитные пошлины, и рабочие места, и политические гарантии безопасности. А это особенно важно с учетом деликатности вопроса. Кроме всего прочего, состоявшаяся церемония подписания соглашений о строительстве железной дороги дает серьезные надежды и на снижение уровня враждебности в политике ИРИ в отношении Азербайджана. Тем более что за последнее время эта напряженность дошла до опасной черты. Иран устраивал угрожающие маневры вплотную к границам с Азербайджаном, местные религиозные авторитеты озвучивали недвусмысленные угрозы во время пятничных проповедей. Дошло до прямого террора — это и нападение на посольство Азербайджана в ИРИ (и еще требуется прояснить вопрос, в какой степени Иран причастен к нападению на посольство Азербайджана в Великобритании), и создание иранскими спецслужбами в самом Азербайджане террористических «ячеек». Понятно, что одновременно переключать на Азербайджан свой транзит и продолжать подобную деятельность Иран не сможет даже теоретически.

Понятно, что состоявшаяся церемония — это катастрофа для Армении, причем и политическая, и логистическая. Страны, на которые в Ереване возлагали главные надежды, повели себя по принципу «дружба дружбой, а паровозики врозь». Строить железную дорогу через Западный Зангезур — сложно, долго, дорого и бессмысленно: из Армении поездом можно попасть только в Грузию, а у Грузии железнодорожного сообщения с Россией нет. И для его появления надо ждать решения конфликта в Абхазии. Есть еще дорога через Нахчыван, но она вряд ли откроется без решения вопроса Зангезурского коридора. «Игра в одни ворота» — это не про Азербайджан, В результате и Иран, и Россия решили пойти простым и логичным путем — железнодорожный транзит направлен на Азербайджан.

Вряд ли здесь стоит вспоминать еще «раннесоветский» хит «Наш паровоз, вперед лети!» — соглашения о создании транспортного коридора Север-Юг были подписаны еще в 2000 году, а к реальному строительству железной дороги ИРИ приступает только теперь, и еще при российской финансовой поддержке. Для сравнения: Азербайджан, несмотря на войну, миллион беженцев и вынужденных переселенцев, оккупацию 20% территории, без какой бы то ни было иностранной финансовой помощи провел модернизацию своих железных и шоссейных дорог, построил железнодорожную магистраль Баку-Тбилиси-Карс и возвел новый торговый порт на Каспии с паромной переправой.

Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Тем более что за затягиванием вопроса со строительством железной дороги явно прорисовывались политические «колебания» Тегерана и поиск ответа на вопрос, отдать ли «ключи» от своего транзита Азербайджану, Армении, Туркменистану или же рассчитывать на морскую переправу по Каспию до Астрахани.

Но теперь выбор, похоже, сделан, и этот выбор в пользу Азербайджана. Для нашей страны это несёт множество плюсов и дивидендов. Но…

У Азербайджана конструктивные и добрососедские отношения с Россией. Наша страна выступала и выступает и за добрососедские отношения с Ираном, и напомним еще раз, на обострение здесь играет Тегеран, а не Баку. Но это не значит, что мы можем позволить себе забыть о том, что и Россия, и Иран находятся под жёсткими международными санкциями.

Конечно, можно отмахнуться: пока только подписано соглашение о финансировании, строительство самой дороги потребует времени, и есть шанс, что за эти годы ситуация изменится. Но тактика «или шах помрет, или ишак» оправдывает себя далеко не всегда. Хорошо, конечно, если к моменту запуска транзита политический кризис вокруг Ирана будет урегулирован, вокруг России тоже, украинская война закончится, а санкции будут сняты. Но если нет, это уже создает серьезный риск, что проходящие через Азербайджан транспортные коридоры будут задействованы для обхода санкций. А возить по железной дороге будут не только ковры и фисташки, но и, скажем, беспилотники «Шахед». Тем более что еще в девяностые, к примеру, через азербайджанскую Астару пытались провезти транзитом в Иран из России партию стали для ракетных двигателей. Тогда операцию совала бдительность азербайджанских таможенников. Но насколько надежно это охладило пыл VIP-контрабандистов —вопрос открытый. А значит, понадобится и жесткий контроль «на земле», и четкое понимание, что здесь возможны и политическое давление, и игра «в темную».

И самое главное, готовиться к этому надо уже сегодня, Пока еще новой дороги еще нет, а санкции и прецеденты контрабанды уже есть.

Нурани, обозреватель