Почему либералам никогда не сломить Азербайджан

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Ежегодно посольство Великобритании в Баку вывешивает у входа в Landmark Baku флаг ЛГБТ в знак поддержки секс-меньшинств, и всякий раз это действие сильно раздражает жителей столицы и Азербайджана в целом, а в социальных сетях вызывает шквалы возмущенных статусов и комментариев к ним, ибо радужный флаг ЛГБТ, поднятый в центре нашего южного города (да еще и на самом видном месте), подобен красной тряпке, которой тореадоры дразнят быка на арене. То есть сотрудники посольства Великобритании, зная это, специально раздражают общественность Азербайджана и провоцируют на негативные высказывания и проступки.

Не стал исключением и 2023 год. Хотя годами ранее этот «символ европейских ценностей» вешали за окошко, но не далее. Столичные жители расценили такое «расширение географии» не иначе как провокацию. В итоге давление общественности сыграло свою роль, вчера флаг ЛГБТ сняли, но нет гарантии, что в следующем году британские дипломаты не поступят также.

Почему британские дипломаты идут на подобного рода провокации, плюя тем самым на ценности и национальные традиции азербайджанского народа? Давайте разбираться.

По версии ILGA (международная организация, занимающаяся вопросами соблюдения прав человека для представителей ЛГБТ), Азербайджан является самой гомофобной страной Европы и стабильно занимает последнее место в рейтинге среди других 49 европейских стран. Недалеко ушли и Армения, и, как ни странно, Грузия. Но так или иначе, в конце 2021 года парламентская ассамблея Совета Европы распространила заявление, в котором призвала власти вышеуказанных стран «защитить права ЛГБТ-сообщества», ибо в этих странах, «допускаются многочисленные нарушения прав сексуальных меньшинств». Кроме того, в ПАСЕ считают, что в упомянутых государствах необходимо принять эффективное законодательство, нацеленное на усиление борьбы с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации, а также внести законодательные поправки, дающие трансгендерам возможность сменить имя и пол в официальных документах.

И никто не спросил, а нужно ли это нам вообще, и как азербайджанское общество к этому относится? Да, Азербайджан – светское государство, законов, дискриминирующих права лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, у нас нет, а статья 25 Конституции Азербайджана гарантирует каждому человеку равенство прав и свобод независимо от его «страны, расы, национальности, религии, языка, пола, происхождения, имущества и официального статуса, осуждения, принадлежности к политическим партиям, профсоюзам и другими общественными организациями».

Соответствующие положения закреплены в законодательстве, включая гражданское, уголовное, трудовое и семейное право. Но все это отнюдь не значит, что насаждаемые насильно либералами европейские «ценности» должны прочно войти в жизнь каждого азербайджанца.

Мы – общество светское, но в большинстве своем проповедующее Ислам, которое не приемлет мужеложства. Более того, любая религия не приемлет однополые отношения. Граждане Азербайджана живут согласно своим историческим и культурным ценностям, придерживаясь принципов института семьи.

Кстати, в советские годы в Азербайджане действовала статья 113 (мужеложство) Уголовного кодекса Азербайджанской ССР. Половое сношение мужчины с мужчиной наказывалось лишением свободы сроком до трех лет. Если те же действия совершались с применением насилия, то срок лишения свободы увеличивался от трех до восьми лет с высылкой или без высылки. В настоящее время такой статьи нет, потому что мировое сообщество пересмотрело свое отношение к гомосексуалистам и больше не считает такие отношения зазорными, потому что Азербайджан при вступлении в 2001 году в Совет Европы взял на себя определенные обязательства, среди которых признание сексуальных меньшинств и защита их прав и свобод.

Однако признание однополых отношений вовсе не означает их агрессивную пропаганду и необходимость этого, чего так рьяно добиваются в посольстве Великобритании в Баку. Наше общество против пропаганды ЛГБТ, потому что это пагубно сказывается на подрастающем поколении. Да, мы против ЛГБТ, потому что только мужчина и женщина способны продолжить род человеческий а все остальные ориентации — есть отклонение.

Пусть они будут, но пусть сидят тихо, не навязывая свои сексуальные пристрастия обществу. Не кричат же лица традиционной сексуальной ориентации о том, что им нравится противоположный пол.

Между тем в некоторых частных школах, например, в TISA, уже зафиксированы факты открытой пропаганды ЛГБТ. Отметим, что родители, чьи дети учатся в TISA пишут в соцсетях, что очень недовольны тем, что их детям читают лекции о том, что такое небинарная персона. И руководство TISA прекрасно знает, что любое упоминание о представителях ЛГБТ в обществе Азербайджана подобно эффекту разорвавшейся бомбы.

Мы – против гей-парадов, против открытых проведений собраний ЛГБТ-сообществ, мы против любой пропаганды ЛГБТ. Нашему обществу чужды подобные «ценности». Да, мы – народ толерантный, и тот факт, что среди нас живут, и довольно комфортно, и гомосексуалисты, и трансвеститы, которые, в основном, занимаются проституцией – далеко не новость.

Стоит отметить, что, если представители секс-меньшинств за нарушение закона попадают в полицию, где к ним относятся весьма толерантно, то они тут же поднимают вой, злоупотребляя совей «небинарной неприкосновенностью». И зачастую полиция разводит руками: поймали на проституции, краже, разбое и так далее, а шум поднимается, что якобы «преследуют за нетрадиционную секс-ориентацию.

Ничьих прав мы не нарушаем: каждый может делать все, что хочет, но в рамках закона, не пропагандируя и не навязывая окружающим свои предпочтения.

Мы прекрасно понимаем, что насильственно насаждаемое Европой и Западом ЛГБТ-сообщество и расширение его прав в нашей стране – это одна из форм войны, используемая либералами, сидящими в ПАСЕ для разрушения семейных ценностей, которые в нашей стране, к счастью, все еще сильны. Только любовь, уважение, доверие и дружба помогут нам сохранить свою национальную идентичность и добиться выгодного преимущества на мировой арене ценностных ориентиров. Эти качества помогли нам одержать победу над Арменией и освободить оккупированные земли. И у нас есть чему поучиться.

Мы не обязаны во всем подражать Европе и Западу и перенимать у них негативные ориентации, разрушающе действующие на общественное сознание. Нельзя расценивать европейские семейные ценности, как единственный идеальный образец поведения. Евроинтеграция вовсе не подразумевает отказ родителей от детей и наоборот, или беспорядочный образ жизни. Независимость как раз и заключается в умении принимать верные решения.

И сегодня над Азербайджаном нависла реальная угроза разрушения традиционной азербайджанской семьи. Поэтому уже сейчас законодателям и парламентариям необходимо подумать над усилением института семьи.

В ПАСЕ прекрасно понимают, что единство и сила граждан любой страны – это крепкие семейные устои, традициональные, сложившиеся веками институты семьи, и граждане, живущие в таком правильном обществе, практически непобедимы, а это очень невыгодно для тех, кто пытается сломать нашу страну, превратить наш гордый народ в небинарных представителей ЛГБТ-паноптикума, в котором нет ни жен, ни мужей, ни воинов.

И правильное отношение нашего общества к агрессивному навязыванию «борьбы за права геев, лесбиянок и прочих» не может не радовать. Мы – против этой вредоносной пропаганды, и как бы не изгалялись, как бы не провоцировали нас европосольства, наше общество не разрушить. Пока в стране встречаются, влюбляются и женятся мужчины на женщинах, мы непобедимы.

Яна Мадатова