Детская обида Лаврова: Бывшие советские страны не делают ничего во вред себе ради России

727 Просмотров

Судя по всему, явные неудачи России на военном фронте в Украине негативно сказываются и на дипломатическом поприще. Блицкриг, «падение Киева за три дня», приветствие «освободителей» благодарными украинцами с букетами цветов и российскими флажками в руках– все эти грезы и тщетные чаяния так и не были реализованы по расписанному Кремлем сценарию. Все происходит с точностью наоборот.

Разумеется, такой неожиданный поворот событий, разительный контраст между мечтаниями и реальностью, что повлек за собой когнитивный диссонанс, не мог не отразиться пагубно на рациональном мышлении российских властителей дум. Даже сам мэтр российской дипломатии Сергей Лавров, который дал интервью телеканалу «Царьград», сделал, мягко говоря, не совсем обычное заявление. Откровенно говоря, оно не совсем укладывалось в логику предпринятых Россией внешнеполитических шагов за последние несколько лет.

Как известно, после военного вторжения России в Украину Москва столкнулась с беспрецедентными политическими и финасово-экономическими санкциями коллективного Запада. С каждым разом рестриктивные меры ужесточались, что не могло не сказаться на российской экономике. В свою очередь, Россия сделала ставку на газовый шантаж…

Между тем на начало этого года уровень наполнения газовых хранилищ крупнейшей европейской страны — Германии составил около 91%. По всей же Европе, если на начальном этапе цены на газ резко взлетели, то к январю 2023 года стоимость «голубого топлива» упала до минимума с начала войны в Украине.

Запад продолжает опоясывать Россию санкциями по всему периметру постсоветского пространства, параллельно оказывая военную помощь Украине. Таким образом, Москва оказалась в очень непростой ситуации, что и вынудило Лаврова пожаловаться на враждебный Запад. Причем жалоба из уст главы МИД РФ прозвучала как коллективная: от имени постсоветских республик.

«Запад методично стремится поставить ближайших союзников РФ на постсоветском пространстве в очень неудобное положение за их связи с Москвой», — сказал он.

По его словам, «много фактов, опирающихся на действия, заявления наших ближайших союзников, стратегических партнеров, которые говорят о том, что их ставят, мягко говоря, в очень неудобное положение».

«[Они] стараются не делать ничего, что повлекло бы за собой экономический ущерб, — указал глава МИД РФ. — Запад методично и цинично требует от них не делать шагов, противоречащих его интересам, обещая золотые горы. Хотя на самом деле это оборачивается только вмешательством во внутренние дела».

Честно говоря, данное заявление Лаврова вызывает удивление. В словах российского дипломата сквозит почти детская обида, видная даже невооруженным взглядом. Желание Лаврова во всех бедах России обвинить Запад вполне понятно. Непонятно другое: а что вы еще ждали? И причем тут постсоветские страны?

Лавров фактически озвучивает вопрос, в котором и кроется ответ. Естественно, союзники, партнеры из числа постсоветских стран, исходя из государственных и национальных интересов, не горят желанием оказаться перемолотыми вторичными санкциями Запада. Даже Армения, чья экономика почти полностью зависит от России, старается следовать правилам общепринятой игры. Во всяком случае, на словах. Хотя на деле говорилось и писалось немало, что Ереван все же втайне обходит антироссийские санкции. Как бы то ни было, какой резон постсоветским странам идти на такой риск? Ради чего? Ради имперского тщеславия Кремля, развязавшего войну в Украине? Вопрос риторический.

Кроме того, не следует забывать просчеты РФ в своей внешней политике, которые были допущены в течение короткого времени. Президент России Владимир Путин, когда речь заходила о Советском Союзе, не скрывал своих ностальгических чувств по поводу рухнувшей империи и неоднократно заявлял об этом. Помимо ностальгии, в словах российского лидера явно проскальзывали имперские нотки с претензией на территории бывших советских республик. Так, в июне 2020 года Путин в эфире программы «Москва. Путин. Кремль», заявил, что при создании Советского Союза многие республики, вошедшие в его состав, «получили огромное количество российских земель» и «традиционных российских исторических территорий». При этом, по мнению президента России, каждой из этих республик выходить из состава Советского Союза нужно было «с тем, с чем она пришла» и не «тащить с собой подарки от русского народа».

Путин не уточнил, какие именно республики и какие земли он имеет в виду. Но отметил, что «при создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода из него, но не было прописано процедуры». Естественно, после такого недвусмысленного заявления Путина постсоветские страны надолго, если не навсегда, потеряли веру в «братские» чувства России. Правда, после этих слов пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков попытался дезавуировать высказывание своего шефа, но вышло довольно неуклюже и неубедительно.

«Россия не имеет территориальных претензий к соседним государствам», — сказал он.

Кроме того, Путин в декабре 2021 года заявил, что для него распад СССР стал трагедией и «распадом исторической России». Государство утратило 40% территории, производственных мощностей и населения, а также того, «что нарабатывалось в течение тысячи лет», оценил Путин.

«Мы превратились в другую совершенно страну. И то, что нарабатывалось в течение тысячи лет, в значительной степени было утрачено», — сказал президент.

В августе 2022 года российский президент повторил свою мысль: «В 1991 году, не спрашивая волю рядовых граждан, партийные элиты разрушили СССР. Это расчленило нашу народную общность. Это национальная катастрофа».

Впрочем, выступления от 2020 года было достаточно, чтобы еще более отдалить от себя своих ближайших соседей. Война в Украине, истеричные призывы российских пропагандистов (а без высочайшего повеления они в отхожее место самостоятельно не ходят) «сбросить на Баку ядерную бомбу», «шандарахнуть ракетами по Тбилиси», «превратить Казахстан во вторую Украину» опровергают слова Пескова о «миролюбии». Думается, что перечисленных фактов предостаточно, чтобы понять: никто за Россию тащить из огня жаренные каштаны не станет. И говорить Лаврову о вмешательстве Запада во внутренние дела, забывая о «шалостях» РФ, уж совсем — дипломатический моветон.

Фарид Теймурханлы